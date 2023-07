Tour de France 2023, oggi la 6ª tappa Tarbes-Cauterets Cambasque: percorso, favoriti e dove vederla in TV e streaming

Dopo la vittoria di Hindley ieri, oggi la sesta tappa del Tour de France 2023 da Tarbes a Cauterets Cambasque: una nuova frazione di 144,9 km interamente dedicata alle montagne. Dopo 25 km si arriva alla Cote de Capvern-les-Bains, GPM di livello 3. Punto cruciale sarà la salita del Tournmalet, 17 km con un'altitudine di 2115 metri: oltre all'HC, altri tre GPM di cui due di 1a categoria e un finale in salita. Previsti nuovi scossoni nella classifica generale. Occhi puntati su Pogacar e Vingegaard, favoriti per la tappa di oggi. Diretta in chiaro in TV e streaming, grazie al servizio Rai (Rai2, Rai HD Sport e RaiPlay).

Orario di partenza: 13:10

Orario di arrivo: 17:10

Percorso tappa: Tarbes-Cauterets-Cambasque (144,9 km)

Diretta Tv e streaming: in chiaro su Rai 2 e RaiPlay dalle ore 14.45; Eurosport 1 HD dalle 13.00

La tappa di oggi del Tour de France: percorso e altimetria della Tarbes-Cauterets Cambasque

Il Tourmalet aspetta i corridori dopo 93 chilometri dalla partenza. Ma anche prima, la tappa prevede continui saliscendi e una impennata d'antipasto composta dal GPM di terza categoria, il Cote de Capverns les Bains e uno di prima, il Col d'Aspin. Terreno utile per provare qualche fuga da lontano con i big che si controlleranno. Poi i 17 chilometri verso i 2115 metri del Tourmalet con pendenza media del 6%.

A che ora parte il Tour de France oggi: la cronotabella della tappa Tarbes-Cauterets Cambasque

Si resta sui Pirenei dopo la tappa di ieri che ha dato il via alle montagne. Si parte da Tarbes senza problemi e i primi 50 km saranno di puro controllo in vista delle cime più difficili. C'è anche un traguardo volante posto al km 49,2 che darà spazio a chi si vuole prendere punti preziosi. Poi la scena ce l'avranno le salite. Da Arreu, al 56° km non ci sarà più spazio per rifiatare: Col d'Aspin, Tourmalet e Cauterets Cambasque: tre ascese che faranno selezione. Partenza prevista per le 13:10, arrivo alle 17:15

Chi sono i favoriti di oggi

Vingegaard, Pogacar e chi avrà gamba in salita. Di certo tutti i big si controlleranno a vicenda e ci sarà gran lavoro dei Team per evitare fughe pericolose soprattutto nel primo tratto di tappa. La frazione – e la nuova classifica si decideranno sul Tourmalet ma anche l'arrivo non è facile e potrebbe creare selezione ulteriore.

Dove vedere il Tour de France in TV in chiaro e streaming sulla Rai

Come da tradizione la copertura televisiva sarà imponente per la Regina delle corse a tappe di ciclismo e ci saranno diverse opzioni anche per gli spettatori italiani. Diretta TV in chiaro prevista su Rai Sport HD e Rai2, mentre per gli abbonati l'appuntamento è su Eurosport 1. Il live streaming sarà invece affidato a RaiPlay in modalità gratuita, mentre a pagamento si potrà seguire la corsa su Eurosport.it, Discovery+, NowTV, DAZN o utilizzando l'app SkyGo.

