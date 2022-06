Tour de France 2022: le tappe, il percorso e i partecipanti Venerdì 1 luglio inizia la corsa ciclistica più famosa e antica del mondo. Il Tour de France 2022 partirà da Copenaghen e arriverà agli Champs Elysees. Favoriti Pogacar, Roglic e Vingegaard. Vediamo quali sono le tappe, i favoriti e dove vederlo in TV.

A cura di Enrico Scoccimarro

L'attesa per la nuova edizione del Tour de France sta per terminare. La leggendaria corsa ciclistica è giunta alla sua 109° edizione e si svolgerà dal 1° al 24 luglio 2022. Sono previste 21 tappe, per un percorso totale di oltre 3000 chilometri. Le tappe iniziano da quella di Copenaghen e finiscono con quella di Parigi. I partecipanti che correranno per la maglia gialla sono in tutto 176, suddivisi in 22 squadre. Tra questi c'è anche Tadej Pogacar, l'ultimo che è riuscito a vincere la competizione e anche il principale favorito per questa "Grande Boucle".

Le tappe del Tour de France 2022, il percorso e le altimetrie

Il Tour si snoda ai confini con Belgio e Germania e si conclude a sud prima di arrivare a Parigi. La tappa d'esordio è una crono veloce cittadina: le crono saranno due con Lacapelle-Marival-Rocamadour. Torna poi l’Alpe d’Huez. La più lunga è la Binche-Longwy: 219 chilometri. La più corta si corre tra Saint-Gaudens e Peyragudes: 129 chilometri. Quelle con più salita sono invece quella di collina, Dole – Lausanne, e di montagna, Aigle – Châtel. In totale sei tappe in pianura, sette in collina, sei in montagna e cinque arrivi in salita. Le Alpi inizieranno dall’inizio della seconda settimana con 4 passaggi sopra i 2000 metri in due giorni. Il clou sarà fra mercoledì e giovedì. Prima con gli scenografici Lacets de Montvernier, Telegraphe e Galibier e il finale su Col du Granon che ritorna dopo 36 anni di assenza.

1ª tappa: COPENAGHEN-COPENAGHEN, 13.2 km

2ª tappa: ROSKILDE-NYBORG, 202 km

3ª tappa: VEJLE-SONDERBORG, 182 km

4ª tappa: DUNKERQUE-CALAIS, 172 km

5ª tappa: LILLA METROPOLE-ARENBERG PORTE DU HAINAUT, 155 km

6ª tappa: BINCHE (BEL)-LONGWY (FRA), 220 km

7ª tappa: TOMBLAINE-LA SUPER PLANCHE DES BELLES FILLES, 176 km

8ª tappa: DOLE-LOSANNA (SVIZZERA), 184 km

9ª tappa: AIGLE-CHATEL LES PORTES DU SOLEIL, 193 km

10ª tappa: MORZINE LES PORTES DU SOLEIL-MEGEVE, 148 km

11ª tappa: ALBERTVILLE-COL DU GRANON (SERRE CHEVALIER), 149 km

12ª tappa: BRIANÇON-L’ALPE D’HUEZ, 166 km

13ª tappa: LE BOURG D’OISANS-SAINT ETIENNE, 193 km

14ª tappa: SAINT ETIENNE-MENDE, 195 km

15ª tappa: RODEZ-CARCASSONNE, 202,5 km

16ª tappa: CARCASSONNE-FOIX, 178,5 km

17ª tappa: SAINT GAUDENS-PEYRAGUDES, 130 km

18ª tappa: LOURDES-HAUTACAM, 143,5 km

19ª tappa: CASTELNAU MAGNOAC-CAHORS, 189 km

20ª tappa: LACAPELLE MARIVAL-ROCAMADOUR, CRONO IND., 40,7 km

21ª tappa: PARIGI LA DEFENSE ARENA-PARIGI CAMPI ELISI, 115,6 km

Le squadre di ciclismo che partecipano a la Grande Boucle

I 176 corridori, con le relative squadre, sono consultabili sul sito ufficiale de Tour. Di seguito, tutte le squadre partecipanti.

Azana Qazaqstan

Bora-Hansgrohe

Cofidis

EF Education – Easypost

Groupama – FDJ

Israel – Premier Tech

Intermarché – Wanty Gobert

Lotto Soudal

Team BikeExchange – Jayco

Team DSM

Arkéa – Samsic

B&B Hotels KTM

AG2R Citroen Team

UAE Team Emirates

Jumbo – Visma

Ineos Grenadiers

Quick-Step Alpha Vinly Team

Movistar Team

Bahrain Victorious

Alpecin-Deceuninck

Trek – Segafredo

Totalenergies

Chi sono i favoriti per la vittoria

Le squadre favorite su tutte sono due: l’UAE Team Emirates, precedentemente chiamata Lampre, e Jumbo – Visma: i primi sono degli Emirati, i secondi olandesi. Tra i corridori spicca chiaramente il nome del detentore dell'ultimo tour, lo sloveno Tadej Pogacar. Ma ci sono anche altri seri pretendenti, come l'altro sloveno Primoz Roglic o il danese Jonas Vingegaard. Altri due nomi che potrebbero fare molto bene sono quelli di Geraint Thomas e Daniel Martinez. L'unico italiana con speranze di top ten in classifica generale è Damiano Caruso.

Dove e a che ora vedere il tour in tv e in streaming

L'intero evento, con le tappe integrali, sarà visibile in tv su Eurosport 1, mentre in streaming è disponibile su Discover+, Eurosport Player e Dazn.