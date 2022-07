Tour De France 2022, oggi la prima tappa a Copenaghen: percorso, orari e dove vederla in tv Oggi 1° luglio, scatta la 109a edizione del Tour de France con la 1a tappa, a cronometro sul circuito di Copenaghen. Partenza alle 16:00, tra i principali favoriti il nostro Filippo Ganna.

A cura di Alessio Pediglieri

Oggi, venerdì 1° luglio 2022, parte la centonovesima edizione del Tour de France che si aprirà con una cronometro individuale lunga 13,2 km per le strade di Copenhagen, in Danimarca. Tutti a caccia di Tadej Pogacar che ha vinto le ultime due edizioni della Grande Boucle e che si presenta ancora una volta con tutti i favori del pronostico. Per lo sloveno potrebbe essere un nuovo assolo anche se ci sarà un avversario in particolare da tenere a debita distanza, il connazionale Primoz Roglic.

Poche speranze di gloria per la classifica finale e la maglia gialla per i colori azzurri che si affideranno soprattutto alla classe di Filippo Ganna per le vittorie di giornata nelle tappe contro il tempo, a partire dalla 1a in programma oggi, con inizio alle 16.00. Il Campione del Mondo (che partirà nella startlist attorno alle 17.00) a cronometro punta a indossare la prima maglia gialla di questo Tour visto che nella sua specialità è anche favorito da un percorso pianeggiante, con qualche curva insidiosa ma decisamente gestibile dal nostro miglior rappresentante alla Grande Boucle.

Tour de France 2022, prima tappa a Copenaghen: percorso e altimetria

La 109a edizione del Tour de France partirà all'estero e più precisamente da Copenaghen, la capitale danese che ospiterà la prima delle due cronometro previste tra le 21 tappe. Si correranno 13,2 km completamente pianeggianti per le strade di Copenhagen.

I favoriti della tappa di oggi

Nella 1a tappa in programma oggi, i favoriti sono ovviamente gli specialisti delle corse contro il tempo. Tra loro spicca sicuramente il nostro Filippo Ganna quasi insuperabile a cronometro sia in pista sia in strada. Il campione del mondo sarà l'avversario principale da battere per vestire la prima maglia gialla di questa edizione. A contendere il primo posto e il miglior tempo a Ganna, salvo sorprese, saranno Stefan Bissegger e Stefan Küng, che lotteranno per il podio favoriti dalla natura del circuito cittadino. Un altro corridore che sarà interessante seguire è Geraint Thomas, fresco vincitore in Svizzera, e qualche corridore di casa da scovare tra i danesi Kasper Asgreen, Mikkel Bjerg, Mads Pedersen e Jonas Vingegaard. Ma l'alternativa reale a Ganna ha solo un nome preciso: il belga Wout Van Aert.

Dove vedere il tour in TV, gli orari: diretta sulla Rai

Per seguire tutta la 1a tappa del Tour de France 2022 basta collegarsi liberamente e senza costi aggiuntivi ai canali Rai che daranno ampio risalto alla corsa alternando la diretta anche utilizzando Rai Sport HD sul Digitale Terrestre. Per lo streaming libero senza costi basterà invece collegarsi a RaiPlay e usufruire del servizio. Il Tour è visibile anche per gli abbonati su Eurosport 1 in TV mentre in streaming (a pagamento) ci si può collegare a Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN.

L'orario di partenza della 1a tappa è fissato per le 16:00 con il via del primo corridore in startlist, Jeremy Lecroq, mentre l'ultima partenza sarà alle 18:55 con il via per Mar Soler. In mezzo, a distanza ognuno di un minuto, altri 174 corridori a completamento della lista di partenza. Gli italiani in gara partiranno ai seguenti orari: