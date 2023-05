Tappa pazza al Giro d’Italia, cadute a ripetizione: vince Groves, Evenepoel re della sfortuna La quinta tappa del Giro d’Italia è stata vinta dall’australiano Groves in volata. Prima però è successo di tutto con una serie di terribili cadute.

A cura di Marco Beltrami

La frazione di 17 chilometri da Atripalda a Salerno del Giro d'Italia è stata più frizzante del previsto, a causa della pioggia, del vento e del freddo che hanno complicato i piani dei ciclisti. Incidenti e cadute nel percorso della 5a tappa, per qualcuno anche con gravi conseguenze. Ne sa qualcosa Evenepoel che è caduto ben due volte, e in entrambi i casi è riuscito a a rimettersi in sella. A trionfare l'australiano Groves.

Protagonisti di giornata Champion, Gandin e Zoccarato, che si sono regalati una fuga purtroppo per loro non portata a termine. Zoccarato in particolare ha tentato l'impresa, ma anche a causa di problemi al cambio a 7 chilometri dal traguardo si è lasciato riprendere. Ecco allora che come da copione la tappa si è decisa in volata. Con Groves che ha battuto tutti per il primo successo al Giro, chiudendo davanti a Milan e Pedersen. Leknessund resta in maglia rosa.

Attimi di paura nel corso dell'appuntamento odierno al Giro d'Italia. L'imprevisto è sempre dietro l'angolo, soprattutto con condizioni meteorologiche complicate come quelle odierne. Brutta caduta per alcuni dei protagonisti della gara, a causa di un cane che è spuntato all'improvviso attraversando la strada. Diversi i ciclisti finiti a terra, tra i quali anche uno dei grandi favoriti della corsa in rosa, ovvero Remco Evenepoel.

Cure reiterate per il belga che può ritenersi fortunato visto che le conseguenze della caduta sarebbero potute essere ben più gravi. E invece il ciclista che nella giornata di ieri ha perso la maglia rosa è riuscito a proseguire la tappa. Anche gli altri corridori coinvolti nella bagarre si sono rimessi in sella tirando un vero e proprio sospiro di sollievo. Nel finale di gara poi un incidente ha coinvolto una moto, con gli addetti ai lavori a bordo che si sono ritrovati per terra a causa della strada scivolosa. Anche in questo caso non ci sono da registrare danni seri.

Purtroppo la situazioni pericolose non sono finite qui, visto che una rotonda a meno di 7 km dalla fine è stata fatale per una maxi caduta, in cui è rimasto coinvolto anche la maglia rosa Andreas Leknessund e Roglic. Quando mancavano poi 2 km all'arrivo ancora una carambola impazzita e ancora Evenepoel per terra. Furioso il belga che ha rischiato di farsi molto male.

Sembra aver invece rimediato un infortunio molto serio Vendrame che dopo il traguardo è stato centrato in pieno da Cavendish, scivolato sulle strisce pedonali, finendo sulle transenne proprio durante la volata a tutta velocità. Dolore alla spalla per il ciclista italiano, portato via in barella. Una tappa insomma contraddistinta dalle cadute fino alla fine.

Appuntamento a domani per la 6a tappa del Giro d'Italia che prosegue nel suo percorso di risalita della penisola, da Napoli a Napoli passando per le province del capoluogo partenopeo e di Salerno. Tappa favorevole ai velocisti, anche se bisognerà fare attenzione alla prima parte che potrebbe rivelarsi insidiosa alla luce di due GPM. Ancora una giornata di festa sportiva dunque con la speranza che torni a far capolino il sole.