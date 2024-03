Strade Bianche 2024, orari TV e dove vederla oggi in diretta: il percorso e i favoriti La Strade Bianche 2024 è pronta a prendere il via per il 18°anno e presenterà un percorso inedito e più lungo: ben 2015km con un circuito finale prima dell’arrivo a Siena. Tra i più attesi, ovviamente, Tadej Pogacar, al debutto stagionale. Diretta in chiaro si Rai2 dalle 14:00 sia in TV che in streaming. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Inizia da questo weekend la stagione delle "classiche" e si parte dalla Strade Bianche, definita da sempre la "Classica del Nord più a Sud d’Europa". L'edizione 2024 che si disputa oggi sabato 2 marzo – orario di partenza alle 11:15 – inaugura anche il calendario UCI WorldTour e il Women’s WorldTour italiano.

Per la prima volta nella storia delle Strade Bianche si supereranno i 200 chilometri per il tracciato maschile (mentre per le donne resistono i tradizionali 137km). Infatti saranno ben 215 chilometri partendo e arrivando a Siena. I favoriti? Ovviamente tutti a caccia del numero uno del momento, Tadej Pogacar che sarà regolarmente presente con la maglia UAE Emirates e che in Toscana darà il via ufficiale alla propria stagione in uno dei primi grandi appuntamenti, già conquistato nel 2022.

E' l'edizione numero dieci per la gara femminile, con la prova maschile che invece si correrà per il 18° anno consecutivo. Entrambe le competizioni sono contraddistinte da una novità per il 2024 in quanto vedranno un circuito finale da ripetere due volte.

Orario di partenza: 11:15

Orario di arrivo: 16:30

Percorso tappa: 215 km

Diretta TV: in chiaro su Rai 2

Live streaming: RaiPlay, Eurosport

Percorso e altimetria della Strade Bianche 2024 a Siena

Si è già detto della grande novità di questa edizione 2024 con il circuito finale prima dell'arrivo a Siena. Gli uomini si sfideranno su un tracciato di 215 km che includono ben 71,5 km di sterrato suddivisi in 15 settori. Di questi, 12 sono in comune anche con la corsa femminile. Dunque le Strade Bianche di oggi regalano maggior spettacolo e difficoltà con quasi 10 chilometri in più di sterrato e un settore aggiuntivo rispetto al passato. Le difficoltà maggiori per i ciclisti non sono di certo le altimetrie, con salite perfettamente affrontabili da tutti, bensì dai continui e brevi saliscendi su terreno accidentato.

Si parte ovviamente da Siena e al km 14 si affronta già il 1° settore da 2,1 km che non presenta difficoltà particolari, ma è l'unico settore "tranquillo". Già il 2° settore (da 5,8 km) prevede pendenze oltre il 10%, fino a Radi dove si incontra il 3° settore da 4,4 km subito seguito dal 4° settore fino a raggiungere Buonconvento. Poco dopo si affronta la salita di Montalcino, la seconda asperità di giornata, con 4 km al 5% e che anticipa il 5° settore da 11,9 km e il 6° da 8 km. Sono fortemente impegnativi perché molto nervosi caratterizzati da diverse curve e saliscendi, tutto su sterrato.

Dopo il secondo passaggio in quel di Buonconvento si va sul Monteroni d’Arbia con il 7° settore sterrato per tuffarsi nel cuore della gara a Ponte del Garbo, dove inizia l’8° settore di 11,5 km che il più impegnativo della corsa, con percentuali che toccano il 18%. Ultima fatica prima del doppio circuito finale: 30 km (km 162,2) dove si percorrono i settori dal 10° al 15° settore con l'iconico strappo delle Tolfe (pendenze al 18%)

Gli orari della Strade Bianche: la cronotabella con partenza e arrivo

La Strade Bianche 2024 scatterà alle ore 11:10, con il via ufficiale al km 0 alle ore 11:15 dopo 4,6 km di trasferimento. L’arrivo in Piazza del Campo a Siena è previsto tra le ore 16:29 e le ore 17:04. Ecco la cronotabella della gara di oggi.

Chi sono i favoriti per la vittoria della Strade Bianche 2024: Pogacar su tutti

Il gruppo alla Strade Bianche 2024 conta 25 squadre (18 UCI WorldTeam + sette UCI ProTeams) composta ognuna da sette corridori ciascuna per un totale di 175 corridori. Il numero 1 è sulla schiena di Thomas Pidcock della Ineos Grenadiers, vincitore lo scorso anno, e che avrà un compito ingrato: mai nessuno è riuscito ad alzare le braccia al cielo per due volte consecutive. Poi, occhi puntati su Egan Bernal che sembra aver ritrovato lo smalto di un tempo. A rendere la vita difficilissima a tutti però ci sarà soprattutto Tadej Pogačar, già vincitore nel 2022. Altri pretendenti di lusso sono Tim Wellens e Juan Ayuso (UAE Team Emirates) e Michal Kwiatkowski (vincitore nel 2014 e nel 2017).

Tra gli italiani le speranze sono affidate ad Alberto Bettiol della EF Education-EasyPost, Andrea Bagioli (Lidl-Trek), Simone Velasco (Astana Qazaqstan Team) e Davide Formolo con la Movistar Team.

Dove vedere la Strade Bianche in diretta TV e in streaming

La diretta della Strade Bianche è visibile sia a pagamento sia gratuitamente. La Rai trasmetterà in diretta TV la gara su Rai 2 dalle ore 14:00 in poi con il live streaming disponibile su RaiPlay. Stesso orario di collegamento previsto anche su Eurosport, solo dietro abbonamento, su Eurosport 2. Per lo streaming collegamento su Eurosport.it.