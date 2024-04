video suggerito

Liegi Bastogne Liegi 2024 oggi in TV, orario di partenza e dove vederla in diretta: percorso e favoriti La Liegi-Bastogne-Liegi è pronta a prendere il via: 254,5 km, 4.000 metri di dislivello e il testa a testa tra van der Poel e Pogacar, il primo del 2024. Disponibile la diretta in chiaro sui canali Rai.

A cura di Ada Cotugno

Liegi-Bastogne-Liegi concluderà il trittico delle Ardenne: l'ultimo atto come da tradizione arriva dopo Amstel Gold Race e Freccia Vallone e chiuderà la stagione delle Classiche del Nord. Sarà un'edizione speciale per la più antica delle Classiche Monumento perché si tratta della numero 110.

Quest'anno alla prova maschile non parteciperà Remco Evenepoe, campione delle ultime due edizioni, ma sarà l'occasione per vedere Mathieu van der Poel e Tadej Pogacar per la prima volta nel 2024 uno contro l'altro.

Orario di partenza: 10:10

Orario di arrivo: 16:10

Percorso tracciato: 254,5 km

Diretta TV: in chiaro Rai Sport HD e Rai Due, a pagamento Eurosport

Diretta Streaming: in chiaro RaiPlay, a pagamento Discovery+

Percorso e altimetria della Liegi-Bastogne-Liegi

Anche quest'anno il percorso della gara sarà esattamente identico a quello dello scorso anno, con una piccolissima modifica soltanto nei chilometri iniziali che portano verso Bastogne. In totale saranno 254,5 km da percorrere e come sempre i ciclisti troveranno insidie disseminate lungo gli ultimi 35 km, quelli con le salite dalla pendenza più alta.

Saranno presenti oltre 4.000 metri di dislivello e 11 côte, alcune delle quali molto impegnative e difficili da interpretare. Gli ultimi 5 km invece sono caratterizzati dalla discesa verso Liegi, con la strada che nell'ultimo tratto si allarga senza particolari punti critici.

Gli orari della Liegi-Bastogne-Liegi, la cronotabella con partenza e arrivo

L'inizio della gara maschile della Liegi-Bastogne-Liegi comincerà alle ore 10:10, mentre l'arrivo è previsto tra le 16.10 e le 16.46, in base alla media oraria con la quale i ciclisti affronteranno i chilometri totali della corsa.

Chi sono i favoriti per la Liegi-Bastogne-Liegi: sfida tra van der Poel e Pogacar

La gara sarà l'occasione per tutti gli appassionati di vedere il primo testa a testa nel 2024 tra van der Poel e Pogacar: nei pronostici il vincitore della Parigi-Roubaix parte leggermente più indietro, dato che il percorso si adatta meglio alle caratteristiche dello sloveno. Dalla sua parte però van der Poel sta vivendo un momento di forma straripante e se dovesse trionfare diventerebbe il primo corridore dopo Eddy Merckx nel 1975 a vincere 3 Classiche monumento in una stessa stagione. Tra gli altri nomi invece spiccano Tom Pidcock, vincitore dell'Amstel, e Marc Hirschi.

Dove vedere la Liegi-Bastogne-Liegi in diretta TV e in streaming

La prova maschile della Liegi-Bastogne-Liegi partirà alle ore 10:10, ma sarà visibile per gli abbonati su Eurosport1 a partire dalle 12:30. Per la trasmissione in chiaro invece bisognerà attendere le 13:25, quando comincerà la diretta su Rai Sport HD che si sposterà sempre in chiaro su Rai 2 a partire dalle ore 15:00. La gara si potrà vedere in streaming anche su RaiPlay gratuitamente, mentre per gli abbonati su Eurosport.it, Discovery +, SkyGo, DAZN e NowTV.