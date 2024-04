video suggerito

Freccia Vallone 2024 oggi in TV, orario di partenza e dove vederla in diretta: percorso e favoriti Mercoledì 17 aprile è di scena la Freccia-Vallone, seconda tappa del "trittico delle Ardenne" che si concluderà domenica con la Liegi-Baston-Liegi. Per la prima volta in 88 edizioni, si scalerà il muro di Huy per ben 4 volte: favorito Pidcock che ha trionfato all'Amstel. Tra gli italiani, Ulissi e Battistella. Diretta Rai in chiaro.

A cura di Alessio Pediglieri

Dopo l'Amstel Gold Race, ecco il secondo appuntamento per il classico "trittico delle Ardenne" con la Freccia-Vallone che anticipa di una manciata di giorni la Liegi-Baston-Liegi. Si corre oggi, mercoledì 17 aprile, l’88a edizione con uno dei finali più caratterizzanti e iconici, che prevede la scalata decisiva del Muro di Huy.

Una Freccia-Vallone 2024 che a suo modo sarà unica perché a tenere banco sarà proprio il Muro di Huy, la scalata che da sempre caratterizza la corsa e che in questa edizione verrà scalata un numero di volte maggiore che in passato, per un percorso mai così impegnativo e che metterà a durissima prova tutti i ciclisti. L'ultimo, decisivo, passaggio arriverà dopo 198,8 chilometri dalla partenza di Charleroi per una finale posto a 199,1 km totali. Prima dell’arrivo il muro verrà affrontato dai corridori quattro volte, fatto unico nella storia della Freccia.

Un percorso difficile che prevede però una prima parte di gara, circa cento chilometri, non particolarmente duri che serviranno a scaldare le gambe dei corridori, che poi entreranno nel circuito finale decisamente selettivo e complicato anche si ridotto a circa 31 km complessivi.

Orario di partenza: 10:20

Orario di arrivo: 16:30

Percorso tappa: 199.1 km

Diretta TV: in chiaro su Rai 2 e RaiSport HD

Live streaming: RaiPlay, Eurosport

Percorso e altimetria della Freccia-Vallone

La novità assoluta, come anticipato, è il numero di volte in cui si scalerà il Muro de Huy: un totale di quattro passaggi che è fatto unico nella storia della Freccia. Primi cento chilometri non particolarmente duri, poi il circuito finale di oltre 30 chilometri che sarà decisivo.

Un anello finale in cui ci saranno due salite complicate, come la Cote d’Ereffe, (2,1 km al 5%) per poi arrivare al simbolo iconico della corsa, il Muro de Huy. Solo 1300 metri ma che presenta pendenze micidiali: la media è del 9,6%, ma dopo 500 metri pedalabili arriva subito il picco massimo con il suo 17% a 400 metri dal traguardo, restando poi sul 12% costante fino agli ultimi cento metri.

Gli orari della Freccia-Vallone: la cronotabella con partenza e arrivo

Si parte in Belgio per la seconda tappa delle Ardenne, da Charleroi per poi dopo quasi 200km arrivare a Huy, scalando il muro che porta il nome della località.

Chi sono i favoriti per la vittoria della Freccia-Vallone:

Nel nome di Alejandro Valverde, lo spagnolo che ha dominato le edizioni precedenti della Freccia-Vallone: la prima nel 2006 e poi un poker impressionante di fila tra il 2014 e il 2017. Il ciclista iberico è dunque il punto di riferimento per chi vorrà iscrivere il proprio nome nell'albo d'oro della classica. Tom Pidcock (INEOS Grenadiers) che ha trionfato all'Amstel è in ottima condizione così come Marc Hirschi (UAE Emirates), che ha provato la volata vinta poi dall’inglese. Tra i più attesi, Michael Matthews (Team Jayco), Mattias Skjelmose (Lidl – Trek) e Romain Gregoire (Groupama) che ancora sono rimasti a secco in questo 2024.

Gli italiani? Le attenzioni sono principalmente su tre ciclisti azzurri: Samuele Battistella (Astana Qazaqstan), Davide Formolo (Movistar), Diego Ulissi (UAE Emirates). Potrebbero essere loro ad alimentare le speranze italiane, prive di Milan e Bettiol, infortunati.

Dove vedere la Freccia-Vallone in diretta TV e streaming

La corsa verrà trasmessa in tv in chiaro sui canali Rai e, in abbonamento, su Eurosport. In TV collegamento si Rai 2 e su Rai Sport HD che si palleggeranno la diretta visibile a tutti, mentre per i soli abbonati di Eurosport telecronaca criptata. In streaming, in chiaro su RaiPlay, mentre sempre a pagamento su Discovery+, NOW, SkyGo e DAZN.