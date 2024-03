Giro delle Fiandre 2024 oggi in TV, orario di partenza e dove vederla in diretta: percorso e favoriti

video suggerito

108a edizione del Giro delle Fiandre si corre oggi con inizio alle 10:20. 270 km con tantissimi muri e tratti in pavè per la seconda Monumento di Primavera. Favorito assoluto Van der Poel. Diretta su RaiSport e Rai 2 in chiaro in TV.

Si corre oggi la seconda Classica Monumento del 2024, il Giro delle Fiandre, per l'edizione numero 108. E' una delle corse più famose e spettacolari di tutto il calendario ciclistico, con un percorso durissimo, che non lascia spazio a riprendere fiato e premia solamente i migliori: 270,8 i chilometri in programma con partenza da Anversa ed arrivo in quel di Oudenaarde. Diretta TV e in streaming in chiaro sulle reti Rai.

Grande assente, ovviamente Wout van Aert che si è fratturato in una terribile caduta alla "Attraverso le Fiandre", al seguito della quale resterà fermo per moltissimo tempo rischiando anche il Giro d'Italia. Il favorito diventa così ancor di più Mathieu van der Poel. I principali rivali dell’olandese sono Mads Pedersen, coinvolto però nella caduta di van Aert, ma senza conseguenze, e soprattutto Matteo Jorgenson, vincitore alla Dwars.

Orario di partenza: 10:20

Orario di arrivo: 17:10

Percorso tappa: 270,8 km

Diretta TV: RaiSport e Rai 2, Eurosport 2

Live streaming: RaiPlay, Discovery+, NOW, Sky, DAZN

Percorso e altimetria del Giro delle Fiandre 2024

Al Giro dele Fiandre i primi cento chilometri sono quasi anonimi, completamente pianeggianti e senza insidie. Poi i primi due tratti in pavé che anticipano l’inizio dei muri, la parte più dura e spettacolare: il primo è ovviamente il Vecchio Kwaremont con i suoi 2,2 km al 4% di pendenza media e 11,6% massima. Dai 150 chilometri dall’arrivo in poi diventa una autentica successione di muri: il primo tratto decisivo dovrebbe essere ai 100 km dall’arrivo con Molenberg, Marlbouroughstraat, Berendries e Valkenberg. Poi arriva la prima di due accoppiate di una difficoltà assoluta: Kwaremont e Paterberg con 360 metri al 12,9% e 20,3% di massima. Infine, l’ultima a 16 e 13 chilometri dal traguardo mentre gli ultimi 12 km, completamente pianeggianti, porteranno all’arrivo.

Gli orari del Giro delle Fiandre: la cronotabella con partenza e arrivo

La partenza della prova maschile dal km 0 è fissata alle ore 10:20 dopo 9,6 km di trasferimento. Arrivo previsto tra le ore 16:29 e le 17:06 ad anticipare la prova femminile che si svolgerà in contemporanea. La cronotabella

Chi sono i favoriti per la vittoria del Giro delle Fiandre 2024:

Mathieu Van der Poel è il favorito numero uno. Dietro di lui due nomi: Mads Pedersen e Matteo Jorgenson. Poi, Alberto Bettiol che ha un feeling speciale con il Fiandre avendolo vinto nel 2019. Chi è apparso in grande spolvero alla Dwars è Stefan Kung mentre resta difficile che riescano a resistere due velocisti come Jasper Philipsen e Jonathan Milan.

Dove vedere il Giro delle Fiandre in diretta TV e in streaming

La diretta TV sarà disponibile su RaiSport dalle 9.50, Rai Due dalle 15.00, in chiaro, visibile a tutti. Su Eurosport 2 invece la diretta solo per abbonati. La diretta streaming è a pagamento su Eurosport.it, Discovery+ dalle 9.45, NOW, SKyGo, DAZN. Per la visione online in chiaro appuntamento su RaiPlay dalle 9.50