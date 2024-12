video suggerito

Spunta il video della caduta di van Aert al mondiale di ciclocross: è colpa del solito maldestro spettatore Sfortunato esordio stagionale del belga Wout Van Aert che sullo sterrato della Excat Cross di Loenhout è arrivato solo 4°. In una prova che lo vedeva per la prima volta confrontarsi con Van der Poel e caratterizzata da due sue cadute. Ma quella decisiva, nello sprint finale, è stata causata non da un errore tecnico come si credeva inizialmente, bensì da una manata arrivata da un tifoso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Un esordio stagionale a dir poco sfortunato quello di Wout Van Aert che ha iniziato la propria avventura al mondiale di ciclocross nel peggiore dei modi: è caduto due volte, non riuscendo a dimostrare la propria forma fisica e le qualità sul fango dell'Exact Cross di Loenhout nel primo faccia a faccia con il rivale di sempre Mathieu Van der Poel. A distanza di qualche giorno, però, sono giunti dei filmati che riprendono proprio il campione belga mentre scivola sullo sterrato, non per un errore tecnico come si è creduto fino ad ora, ma perché colpito dal solito imprudente spettatore a bordo tracciato.

Van der Poel vincitore incontrastato in Coppa del Mondo di cross

Alla fine, è stato proprio Van der Poel a prendersi la vittoria, mantenendo incontrastata la fila di successi consecutivi dall'inizio della Coppa del Mondo 2024-205, con l'ennesima gara in cui è apparso insuperabile per tutti gli altri. Così alle spalle di van der Poel, staccato ben 14 secondi, s’è piazzato il campione europeo in carica Thibau Nys, con Laurens Sweeck – unico a provargli a tenere testa fino quasi al traguardo – costretto a chiudere sul terzo gradino del podio per un guaio tecnico. E il'esordiente stagionale Van Aert?

L'esordio sfortunato di Va Aert: due cadute e quarto posto finale

All’esordio stagionale nel mondiale di cross, dopo le assenze al Superprestige di Mol e a Gavere, il campione belga non ha potuto forzare troppo la mano anche se nel secondo giro si trovava all’inseguimento di van der Poel. Poi, però la sfortuna: è caduto e ha perso diversi secondi ma è rimasto sempre attaccato agli inseguitori. Quindi, un'altra caduta più avanti, nello sprint finale finendo nuovamente a terra e rimediando un anonimo quarto posto al traguardo. Ma in quest'ultimo caso non è andata come era sembrato inizialmente: nessun pedale di Van Aert contro le transenne ma il colpo di un incauto spettatore.

Il video della caduta di Van Aert, colpito da uno spettatore a bordo tracciato

A conferma dell'accaduto sono sopraggiunte nuove immagini che hanno ripreso il momento dello scivolone di Van Aert sul fango: il belga si infila all'esterno su una curva a destra, sfiora s^la barriera a protezione del tracciato ma non la urta. Urta invece la mano di un tifoso che lo colpisce all'altezza del corpo, lo fa sbandare quanto basta per perdere aderenza ed equilibrio. Immagini che hanno riaperto il tormentone verso il pubblico sempre meno attento e sempre più pericoloso lungo i percorsi. Van Aert, a suo modo, però non ha fatto polemica: "È stata dura come sempre, ma fantastico… Quando Mathieu ha accelerato non mi sono sentito sufficientemente bravo tecnicamente. Alla fine un po' di sfortuna ma ho lavorato bene, prendendomi il 4° posto".