Sospeso Kacper Gieryk, positivo all’EPO: il pluricampione polacco pizzicato ai Mondiali di Zurigo Il 21enne Kacper Gieryk è stato sospeso dopo un controllo antidoping effettuato agli ultimi Campionati del Mondo di ciclismo. Nel suo sangue, tracce di EPO: talento emergente e fenomeno delle gare a cronometro – campione polacco da tre anni di fila – aveva firmato appena una settimana prima un nuovo contratto per il 2025. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Doccia fredda per la giovanissima promessa del ciclismo mondiale, Kacper Gieryk sospeso dall'UCI dopo essere risultato positivo ad un test antidoping effettuato durante gli ultimi Campionati del Mondo che si sono disputati a Zurigo. Il 21enne ciclista polacco potrà rivolgersi in appello per pretendere le controanalisi davanti alla sentenza di primo grado, gravissima: tracce di EPO nel sangue dove è stata riscontrata una dose oltre i valori consentiti di darbepoetina.

I test ai Mondiali di Zurigo, Gieryk positivo all'EPO

Secondo il rapporto pubblicato dall'UCI a fine novembre, il controllo antidoping in oggetto è stato effettuato lo scorso 24 settembre di quest'anno. Una data che coincide con i Campionati del mondo di Zurigo, precisamente il giorno dopo la cronometro individuale delle promesse, dove Gieryk ha concluso quarantesimo. Tre giorni dopo la positività ha preso parte anche alla corsa su strada della Coppa del Mondo, sempre tra i giovani, ma non è arrivato al traguardo nella gara poi vinta da Niklas Behrens. Nell'elenco UCI oltre a Gieryk appaiono altri sei ciclisti sospesi per doping.

L'elenco UCI dei ciclisti provvisoriamente sospesi: oltre a Kacper Gieryk, altri sei fermati

Chi è Kacper Gieryk, pluricampione polacco e talento emergente

Kacper Gieryk, classe 2003, è uno dei migliori talenti emergenti del ciclismo internazionale. Quest'anno, il 21enne polacco è diventato per la terza volta consecutiva nella sua carriera il campione nazionale giovanile a cronometro. Ha anche gareggiato nella squadra polacca che si è classificata 4a nella competizione a squadre miste agli ultimi Campionati Europei, dove era arrivato settimo nella gara a cronometro U23 nell'edizione2023. Sempre nel 2024 ha vinto il Chrono des Nations e ha partecipato anche al Tour de Pologne o alla Corsa della Pace riservate agli under 23 anni, classificandosi in quest'ultima 12° nella classifica generale. Dal 1° luglio di quest'anno Gieryk corre per la Lubelskie Perła Polski, squadra con la quale aveva firmato un nuovo contratto solamente una settimana fa.