Sonny Colbrelli racconta il malore improvviso: “Non ricordo nulla, mi sono svegliato in ospedale” Dopo lo svenimento, le convulsioni e l’intervento medico con il defibrillatore, adesso il ciclista azzurro è monitorato in ospedale in condizioni stabili: “Ho il vuoto di quei momenti”

A cura di Alessio Pediglieri

Dramma sfiorato per Sonny Colbrelli all'arrivo della prima tappa della Volta a Catalunya, gara a tappe di inizio stagione arrivata alla sua 101ª edizione: subito dopo il traguardo, il ciclista della Bahrain Victorius si è accasciato al suolo, in preda ad un malore improvviso per il quale è dovuto intervenire lo staff medico con un defibrillatore. Fortunatamente, tutto si è risolto con una immediata corsa all'ospedale, un monitoraggio continuo e i primi bollettini medici che hanno rassicurato sullo stato attuale di salute del ciclista italiano.

Punta di diamante della Bahrain e del ciclismo su strada azzurro, autore di una passata stagione capolavoro laureandosi campione italiano ed europeo in carica nonché fresco vincitore di un'epica Parigi-Roubaix, il "Cobra' di Desenzano aveva deciso di partecipare al Giro di Catalogna per rodare gambe e forma in vista della stagione ciclistica oramai iniziata ufficialmente, con sullo sfondo gli appuntamenti più importanti cui farsi trovare pronto. Nella prima frazione spagnola, Colbrelli si è difeso più che dignitosamente, gestendo la tappa per poi giocarsela in volata dove è giunto secondo al traguardo dietro all'ottimo Michael Matthews.

Ma Sant Felie de Guixols non sarà ricordata per l'ordine d'arrivo, bensì per quanto è accaduto pochissimi istanti dopo, subito dopo la fine della frazione: Colbrelli è arrivato più che stremato, si è accasciato a terra, "privo di sensi e in preda alle convulsioni" come riportano le cronache del tragico momento, ed è stato immediatamente soccorso dallo staff medico presente al traguardo che gli ha applicato anche il defibrillatore. Immediatamente trasportato all'Ospedale di Girona in uno stato di semi incoscienza, l'azzurro è stato subito sottoposto ad ulteriori accertamenti e ha trascorso la notte sotto stretto monitoraggio. I primi bollettini medici sono stati rassicuranti sulla tenuta fisica di Colbrelli ma si dovrà verificare a fondo i motivi del malore improvviso.

Certo è che lo stato di salute sembrava ottimale, i test atletici avevano confermato il superamento dell'attacco di bronchite cui era stato soggetto giorni prima, motivo per cui aveva rinunciato alla Milano-Sanremo, puntando proprio sul giro a tappe spagnolo che ha coinciso con il suo ufficiale rientro stagionale, in vista delle classiche in Belgio.

Di quei momenti allarmanti, Sonny Colbrelli è stato protagonista assente, il ciclista ha affermato di non ricordare nulla di quanto accaduto, dell'intervento medico, del soccorso al traguardo, della corsa in ospedale: "Sono qui in ospedale, a riposo, non ricordo nulla…" ha detto poi, ricoverato all'Ospedale di Girona. "Mi ricordo solamente di aver superato il traguardo, poi mi sono fermato, ho preso l'acqua e mi sono accasciato". Da quel momento, l'improvviso e drammatico blackout: "Dopo questo, il vuoto. Mi sono risvegliato in ospedale e ora sono qua, mi tengono monitorato. È stato un grande spavento, ma penso già a quando potrò tornare in gruppo". Che non si sa al momento quando sarà, ma questo al momento è un dettaglio del tutto marginale.