Malore per Colbrelli: crolla stremato dopo il traguardo e serve un massaggio cardiaco Sonny Colbrelli sottoposto a massaggio cardiaco e trasportato d’urgenza in ospedale. Il ciclista italiano, giunto secondo in volata all’arrivo della prima tappa del Giro di Catalogna, è crollato sul traguardo dopo un malore.

Sonny Colbrelli soccorso sul traguardo della prima tappa del Giro di Catalogna.

Sonny Colbrelli sottoposto a massaggio cardiaco e trasportato d'urgenza in ospedale. Il ciclista italiano, giunto secondo in volata all'arrivo della prima tappa del Giro di Catalogna, è crollato dopo un malore avvertito subito dopo aver tagliato il traguardo. Le immagini mettono i brividi: il lenzuolo steso intorno al concorrente di Desenzano del Garda nel rispetto della privacy in un momento così delicato fa sobbalzare gli appassionati che hanno seguito la corsa. Un minuto prima aveva lanciato lo sprint per la vittoria, un minuto dopo era a terra in condizioni preoccupanti.

La gravità della situazione è stata tale da richiamare subito l'intervento dei soccorsi: caricato su un'ambulanza, il campione europeo della Bahrain Victorious era cosciente quando è stato condotto in elicottero nella struttura sanitaria più vicina (l'ospedale di Girona) per ricevere cure e controlli più approfonditi. "Mi sento meglio – aveva ammesso a Eurosport nell'immediata vigilia – ma non sono del tutto sicuro delle mie condizioni. Proverò a vincere".

Finora il 2022 non è stato fortunato per Colbrelli, protagonista a ottobre scorso della grande impresa alla Parigi-Roubaix: la vinse sollevando la bici a mo' di trofeo, dando sfogo così all'adrenalina e all'emozione per lo sforzo e il successo con il corpo sporco di fango per le condizioni epiche in cui portò a termine la gara. Il ciclista bresciano prima è stato costretto a rinunciare al ritiro fissato per la preparazione assieme ai compagni di team (era entrato in contatto con un positivo al Covid) poi ha dovuto fare forfait nella Parigi-Nizza. Il motivo? Una bronchite che gli ha provocato catarro e ne ha reso difficoltosa la respirazione. In precedenza era giunto secondo nella prova d'esordio della Omloop Het Nieuwsblad.

Rientro a casa dopo aver abbandonato il percorso francese, Colbrelli aveva effettuato esami per verificare le proprie condizioni e osservare qualche giorno di riposo. Fu il preludio alla rinuncia successiva: quella Milano-Sanremo a cui avrebbe voluto partecipare a tutti i costi. "Non so come starò ma voglio esserci", disse allora salvo fermarsi a causa della bronchite.