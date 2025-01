video suggerito

Pietro Moratto, il gregario di Coppi muore alle celebrazioni per il Campionissimo: aveva 90 anni Pietro Moratto era stato negli anni ’50 il più giovane gregario di Fausto Coppi. L’ex ciclista il 2 gennaio si era recato a Castellania per le celebrazioni del 65° anniversario del Campionissimo, ma lì Moratto ha accusato un malore che si è rivelato fatale. Aveva 90 anni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il 2 gennaio 1960 è un giorno che, tragicamente, fa parte della storia dello sport italiano. In quella data morì a soli 41 anni Fausto Coppi, il Campionissimo. Ogni anno in quella data vengono effettuate delle celebrazioni in suo ricordo. In quella di Castellania, paese dove è sepolto, è venuto a mancare Pietro Moratto, che si era recato sul posto proprio per la commemorazione di Coppi. Aveva 90 anni.

Moratto ha accusato un malore a Castellania

A Castellania, in provincia di Alessandria, sono state organizzate le celebrazioni per il 65° anniversario della scomparsa di Fausto Coppi, uno dei più grandi atleti italiani di sempre. A quell'evento voleva partecipare anche Pietro Moratto, ex ciclista che per due stagioni era stato gregario del Campionissimo. Purtroppo Morato dopo essere arrivato a Castellania si è sentito male. Ha accusato un malore nella piazza del Municipio. L'ambulanza è arrivata prontamente, poi è arrivato l'elisoccorso. Nel frattempo è stato effettuato il massaggio cardiaco, ma non c'è stato nulla da fare per Moratto.

È stato gregario di Fausto Coppi negli anni Cinquanta

Moratto era stato il più giovane gregario in assoluto di Coppi, e ne aveva sempre considerato un ricordo meraviglioso. Ricordo che nel tempo aveva cercato di perpetuare. Una volta disse: "Nel mondo non c'era un campione più grande di Coppi. Io ho corso con lui nel 1953, nel 1955. Fausto era di una serietà incredibile, programmava già gli allenamenti quando gli altri non sapevano neppure come si andava in bicicletta". Ciclista professionista per diverse stagioni, Moratto nel 2016 pedalava con la sua bici, quando rimase gravemente ferito dopo essere stato colpito da un Tir.