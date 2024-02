Paura per van den Berg, cade senza motivo in gara in mezzo al gruppo: colpito da un malore improvviso Il ciclista olandese Lars van den Berg, durante la classica francese Faun-Ardèche, si è sentito improvvisamente male ed è caduto pesantemente a terra. “Una esperienza terrificante” ha detto poi sui social, “ho perso brevemente conoscenza mentre pedalavo”. Ora è fuori pericolo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Si sono vissuti attimi di pura paura per il ciclista 25enne Lars van den Berg vittima di una brutta quanto improvvisa caduta durante una delle classiche di inizio stagione, la Faun-Ardèche Classic che si è svolta nel weekend sulle strade di Francia. Il corridore della Groupama-FDJ è finito a terra ed è stato subito soccorso da altri ciclisti e dallo staff medico. Le cause sono ancora tutte da accertare ma è stato lo stesso olandese a raccontare poi sui social cosa è accaduto: "Ho perso conoscenza".

Lars van den Berg ha avuto una giornata da incubo durante la Faun-Ardèche Classic: il ciclista olandese si è sentito improvvisamente male sulla bici durante la gara ed è caduto a peso morto sull'asfalto. Subito si è compresa la gravità della situazione: van den Berg è rimasto per diversi minuti sdraiato a terra, con alcuni ciclisti che si sono fermati a soccorrerlo in attesa dei medici che prima l'hanno controllato sul posto per poi trasportarlo d'urgenza in ospedale per ulteriori accertamenti.

La caduta è stata inaspettata e senza apparente motivo: nessun guasto meccanico, nessuna improvvisa frenata o contatto con altri ciclisti. Nulla che potesse spiegare cosa fosse successo in un momento di corsa apparentemente tranquillo. A spiegare tutto, fortunatamente, è stato lo stesso ciclista olandese successivamente, raccontando ai social l'incredibile episodio da cui ne è uscito senza conseguenze: "Durante la Faun-Ardèche Classic non mi sono sentito bene e ho perso brevemente conoscenza mentre pedalavo", ha spiegato il 25enne della Groupama-FDJ, professionista dal 2020.

"E' questo il motivo reale per cui sono caduto: l'assistenza medica durante la gara è stata buona e sono stato immediatamente trasportato all'ospedale di Valence per accertamenti. Lo staff medico della nostra squadra valuterà ora i prossimi passi. È stata un'esperienza terrificante per me, i miei compagni di squadra e i miei cari, ma adesso guardo con ottimismo al futuro".

Van den Berg ha già lkasciato l'ospedale dopo una notte passata in osservazione e ora si dovranno accertare tutti i reali motivi dell'improvviso malore in corsa. Al suo quinto anno con la formazione francese, l'olandese non è ancora riuscito a conquistare una vittoria tra i professionisti, ma nel 2023 ha partecipato al Tour de France, arrivando secondo nella tappa de La Route d'Occitanie – La Dépêche du Midi.