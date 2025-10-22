Mondiali di Ciclismo su Pista 2025, il programma completo: gli azzurri in gara e dove vederli in TV

Da oggi mercoledì 22 ottobre fino a domenica 26 si svolgono in Cile i Mondiali di ciclismo su Pista. Diretta in chiaro grazie al servizio Rai sia in TV sia in streaming. Per il fuso orario le gare inizieranno nel tardo pomeriggio e si protrarranno nella notte.

Scattano i Mondiali di ciclismo su Pista, da oggi 22 ottobre fino a domenica 26, in Cile a Santiago. In palio 22 i titoli iridati, 11 maschili e 11 femminili, legati alle sei specialità olimpiche: keirin, madison, omnium, velocità, inseguimento a squadre, velocità a squadre. A cui si aggiungono eliminazione, inseguimento individuale, corsa a punti, chilometro da fermo e scratch. I Mondiali di ciclismo su pusta 2025 vedono ben 341 gli Atleti iscritti da 38 nazioni per un parterre d'assoluto prestigio per l'evento su pista più importante della stagione. La Nazionale azzurra si presenta senza alcuni top, come Filippo Ganna e Jonathan Milan ma ci sarà – per il suo ultimo Mondiale su Pista – Elia Viviani. Un aspetto da non trascurare per seguire questa rassegna iridata è il fuso orario perché Santiago del Cile è cinque ore indietro rispetto a noi e di conseguenza il classico programma serale con la diretta TV si svolge in seconda serata o in pieno orario notturno. Si inizia mercoledì 23 alle 23:30, si concluderà domenica con un programma che incomincerà nel tardo pomeriggio e si concluderà non prima delle 21:30. https://x.com/UCI_Track/status/1980589895333867917

Dove: Santiago (Cile)

Quando: dal 22 al 26 ottobre

Tipologia velodromo coperto: lunghezza 250m, larghezza 7,05m

Superficie: legno lamellare Kerto

Inclinazione parabolica: 40.8°

Inclinazione massima rettilineo: 12°

Il programma completo dei Mondiali di ciclismo su pista 2025

Mercoledì 22 ottobre

Dalle ore 16:00 alle ore 21:14 – Inseguimento a Squadre Donne, qualifiche – Inseguimento a Squadre Uomini, qualifiche – Velocità a squadre Donne, qualifiche – Velocità a squadre Uomini, qualifiche

Ore 22:50 – Cerimonia d'apertura

Dalle ore 23:30 alle ore 01:38 (23 ottobre) – Velocità a squadre Donne, 1° turno – Velocità a squadre Uomini, 1° turno – Scratch Donne (10 km), finale – Inseguimento a squadre Uomini, 1° turno – Scratch Donne (10 km), cerimonia di premiazione – Velocità a squadre Donne, finali (3°/4° posto, 1°/2° posto) – Velocità a squadre Uomini, finali (3°/4° posto, 1°/2° posto) – Velocità a squadre Donne, cerimonia di premiazione – Velocità a squadre Uomini, cerimonia di premiazione

Giovedì 23 ottobre

Dalle ore 16:00 alle ore 18:43 – Keirin Uomini, 1° turno – Velocità Donne (200 m), qualifiche – Keirin Uomini, ripescaggi – Velocità Donne, 1/16 di finale – Keirin Uomini, 2° turno – Velocità Donne, ottavi di finale

Dalle ore 22:30 alle ore 02:00 (24 ottobre) – Inseguimento a squadre Donne, 1° turno – Velocità Donne (1ª prova), quarti di finale – Keirin Uomini, 3° turno – Inseguimento a squadre Uomini, finali – Velocità Donne (2ª prova), quarti di finale – Corsa a eliminazione Donne, finale – Velocità Donne (bella), quarti di finale – Inseguimento a squadre Uomini, cerimonia di premiazione – Corsa a eliminazione Donne, cerimonia di premiazione – Keirin Uomini, finale 7°/12° posto – Keirin Uomini, finale 1°/6° posto – Scratch Uomini (10 km), finale – Inseguimento a squadre Donne, finali – Keirin Uomini, cerimonia di premiazione – Scratch Uomini (10 km), cerimonia di premiazione – Inseguimento a squadre Donne, cerimonia di premiazione

Venerdì 24 ottobre

Dalle ore 16:00 alle ore 18:55 – Chilometro da fermo Uomini, qualifiche – Omnium Donne (1ª prova), scratch 10 km – Inseguimento individuale Uomini, qualifiche – Omnium Donne (2ª prova), tempo race 10 km

Dalle ore 22:00 alle ore 01:59 (25 ottobre) – Corsa a punti Uomini (40 km), finale – Velocità Donne (1ª prova), semifinali – Omnium Donne (3ª prova), corsa a eliminazione – Velocità Donne (2ª prova), semifinali – Chilometro da fermo Uomini, finale – Velocità Donne (bella), semifinali – Corsa a punti Uomini, cerimonia di premiazione – Inseguimento individuale Uomini, finali (3°/4° posto, 1°/2° posto) – Velocità Donne (1ª prova), finali – Omnium Donne (4ª prova), corsa a punti 20 km – Velocità Donne (2ª prova), finali – Chilometro da fermo Uomini, cerimonia di premiazione – Inseguimento individuale Uomini, cerimonia di premiazione – Velocità Donne (bella), finale – Omnium Donne, cerimonia di premiazione – Velocità Donne, cerimonia di premiazione

Sabato 25 ottobre

Dalle ore 16:00 alle ore 20:43 – Chilometro da fermo Donne, qualifiche – Velocità Uomini (200 m), qualifiche – Omnium Uomini (1ª prova), scratch 10 km – Velocità Uomini, 1/16 di finale – Inseguimento individuale Donne, qualifiche – Velocità Uomini, ottavi di finale – Omnium Uomini (2ª prova), tempo race 10 km

Dalle ore 22:30 alle ore 02:10 (26 ottobre) – Chilometro da fermo Donne, finale – Velocità Uomini (1ª prova), quarti di finale – Madison Donne (30 km), finale – Omnium Uomini (3ª prova), corsa a eliminazione – Velocità Uomini (2ª prova), quarti di finale – Chilometro da fermo Donne, cerimonia di premiazione – Madison Donne, cerimonia di premiazione – Inseguimento individuale Donne, finali (3°/4° posto, 1°/2° posto) – Velocità Uomini (bella), quarti di finale – Omnium Uomini (4ª prova), corsa a punti 25 km – Inseguimento individuale Donne, cerimonia di premiazione – Omnium Uomini, cerimonia di premiazione

Domenica 26 ottobre

Dalle ore 16:00 alle ore 17:11 – Velocità Uomini (1ª e 2ª prova), semifinali – Keirin Donne, 1° turno – Keirin Donne, ripescaggi – Velocità Uomini (bella), semifinali

Dalle ore 18:30 alle ore 22:18 – Keirin Donne, 2° turno – Velocità Uomini (1ª prova), finali – Corsa a punti Donne (25 km), finale – Keirin Donne, 3° turno – Corsa a eliminazione Uomini, finale – Velocità Uomini (2ª prova), finali – Corsa a punti Donne, cerimonia di premiazione – Corsa a eliminazione Uomini, cerimonia di premiazione – Keirin Donne, finale 7°/12° posto – Keirin Donne, finale 1°/6° posto – Velocità Uomini (bella), finale – Keirin Donne, cerimonia di premiazione – Madison Uomini (50 km), finale – Velocità Uomini, cerimonia di premiazione – Madison Uomini, cerimonia di premiazione

Mondiali Ciclismo su Pista 2025: gli Azzurri in gara

Donne Elite Martina Alzini – Centro Sportivo Esercito Chiara Consonni – G.S. Fiamme Azzurre Martina Fidanza – G.S. Fiamme Oro Vittoria Guazzini – G.S. Fiamme Oro Miriam Vece – G.S. Fiamme Oro Federica Venturelli – UAE Development Team

Uomini Matteo Bianchi – Centro Sportivo Esercito Davide Boscaro – G.S. Fiamme Azzurre Renato Favero – Soudal Quick-Step Devo Team Luca Giaimi – UAE Team Emirates Gen Z Etienne Grimod – Biesse-Carrera-Premac Francesco Lamon – G.S. Fiamme Azzurre Stefano Antonio Minuta – G.S. Fiamme Oro Stefano Moro – G.S. Fiamme Azzurre Daniele Napolitano – MBHBank Ballan CSB Colpack Mattia Predomo – Centro Sportivo Esercito Juan David Sierra – Tudor Pro Cycling Team U23 Davide Stella – UAE Team Emirates Gen Z Elia Viviani – Lotto

Mondiali di Ciclismo su Pista 2025, dove vederli in diretta TV e in streaming

I Mondiali di ciclismo su Pista che si svolgono in Cile sono visibili sia in TV sia in streaming in chiaro e gratuitamente grazie alla copertura dal servizio offerto dalla Rai. In Tv la diretta è garantita su Rai Sport HD, mentre per lo streaming ci dovrà collegare sulla piattaforma online di RaiPlay e per il programma di sabato 25 sintonizzarsi anche su RaiPlay Sport 1. L'alternativa a pagamento è garantita dalla copertura televisiva su Eurosport 1 e Eurosport 2 mentre per lo streaming riservato agli abbonati, si utilizza Discovery+