Milano-Sanremo 2024 in TV, orario di partenza e dove vederla in diretta: percorso e favoriti Oggi sabato 16 marzo scatta la 115a Milano-Sanremo, alle ore 10:00 dal Villaggio di Partenza di Pavia per concludersi attorno alle 17:30 dopo 228km. Diretta in chiaro garantita dalla Rai su RaiSport HD e Rai2. Favorito numero 1 Pogacar, speranze italiane legate a Milan e Ganna.

A cura di Alessio Pediglieri

Oggi si corre la Milano-Sanremo 2024, la prima Classica Monumento della stagione, che si sviluppa sui 288 km dalla Pianura Padana alla Riviera Ligure per aprire definitivamente il nuovo anno del ciclismo su strada con i grandissimi appuntamenti in calendario. Al via ci sarà un vero parterre de roi, con quasi tutte le stelle che hanno brillato in questo avvio di 2024. Diretta TV e streaming in chiaro sulla Rai (RaiSport HD e Rai2).

La Sanremo lo scorso anno è partita da Abbiategrasso (Mi) e si è trattato a tutti gli effetti di una prima storica: mai La Classicissima era partita al di fuori del territorio della città di Milano. Quest’anno ci si ripete perché sarà un’altra prima volta: il km 0 sarà a Pavia, con un percorso che non cambierà nella sostanza e che si presenta ancora come la corsa di un giorno più lunga di tutta la stagione.

Non mancheranno i classici passaggi che hanno scritto la storia della Milano-Sanremo, con tre appuntamenti su tutti: il Passo del Turchino (a metà tracciato), la salita di Costarainera (meglio conosciuta con il nome di Cipressa) e, ovviamente, il Poggio. Favoriti assoluti alla partenza sono due campioni: Tadej Pogacar e Mathieu Van der Poel ma ci sarà spazio anche per molti outsider (da Mogoric a Pidcock) è a qualche speranza italiana (da Ganna a Milan per i velocisti, poi Bettiol o Velasco).

Orario di partenza: 10:15

Orario di arrivo: 17:30

Percorso tappa: 228 km

Diretta TV: in chiaro su Rai 2 e RaiSport HD

Live streaming: RaiPlay, Eurosport

Percorso e altimetria della Milano-Sanremo 2024

Percorso inedito per i primi chilometri (44.4) poi si rientra sullo storico tracciato dalle mille battaglie. Si percorre la strada che per più di 110 anni collega Milano con la Riviera Ligue di Ponente attraverso Ovada (Al), attraversando la prima asperità di giornata, il Passo del Turchino fino a scendere su Genova in località Voltri.

Dopo aver costeggiato il mare, brevi ascese in rapida successione (Capo Mele, Capo Cervo e Capo Berta) che portano a Imperia. In località San Lorenzo al Mare, la corsa entra nel vivo grazie alla salita di Costarainera, meglio conosciuta con il nome di Cipressa (5,6 km al 4,1%) inserita per la prima volta nel percorso nel 1982.

Quindi l'ultimo tratto che farà la differenza a 18,4 km dall’arrivo quando si torna sull’Aurelia, dove mancheranno poco meno di dieci chilometri all’attacco del Poggio: 3,7 km al 3,7%. Poi l'ultima discesa, impegnativa, fino ai lunghi rettilinei che portano al traguardo per circa 5 km di pura adrenalina.

Gli orari della Strade Bianche: la cronotabella con partenza e arrivo

La 115a Milano-Sanremo scatterà sabato 16 marzo alle ore 10:00 dal Villaggio di Partenza di Pavia. Il via ufficiale (km 0) è previsto per le ore 10:15 dopo 5,7 km di trasferimento. L’arrivo in via Roma, a Sanremo, è previsto tra le ore 17:30. Ecco la cronotabella della corsa e degli orari in cui attraverserà le varie zone tra Lombardia e Liguria.

Chi sono i favoriti per la vittoria della Milano-Sanremo 2024: Pogacar e Van der Poel su tutti

Sarà un testa a testa epico tra Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) ed il vincitore del 2023, Mathieu Van der Poel (Alpecin-Deceuninck, foto sotto), all’esordio stagionale dopo un inverno da dominatore nel ciclocross. Almeno sulla carta, ma non mancheranno le sorprese. Matej Mohorič (Bahrain Victorious, vincitore nel 2022), Benoît Cosnefroy (Decathlon AG2R La Mondiale Team), Krists Neilands (Israel-Premier Tech), Brandon McNulty e Marc Hirshi (UAE Team Emirates), Stefan Küng (Groupama-FDJ), Christophe Laporte (Team Visma | Lease a Bike) e Maxim Van Gils (Lotto Dstny).

Gli italiani? Jonathan Milan per l'eventuale difficile arrivo in volata, ma anche Filippo Ganna (la scorsa stagione secondo), Alberto Bettiol (fresco vincitore della Milano-Torino), Matteo Trentin, Simone Velasco.

Dove vedere la Milano-Sanremo in diretta TV e in streaming

La Rai garantirà su Rai Sport HD una prima finestra in diretta dalle ore 11:30 alle ore 11:55. A seguire, dalle ore 14:00 alle ore 17:35 La Classicissima andrà in onda su Rai 2.Diretta integrale, invece, per il live streaming su RaiPlay dalle ore 09:50. Per gli abbonati Sky, invece, appuntamento a pagamento su Eurosport e eurosport.it