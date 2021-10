Milan argento, Ganna bronzo: Italia fantastica nell’inseguimento individuale ai Mondiali L’Italia non riesce a prendersi l’oro nella finale dell’inseguimento individuale. Ai Mondiali di ciclismo su pista Flippo Ganna riesce a conquistare il bronzo mentre a Jonhatan Milan non riesce il sogno di prendersi l’oro. Medaglia d’argento per l’azzurro che deve arrendersi all’americano Ashton Lambie.

A cura di Fabrizio Rinelli

L'Italia non riesce a prendersi l'oro nella finale dell'inseguimento individuale. Ai Mondiali di ciclismo su pista infatti è prima Filippo Ganna a scendere in gara conquistando la medaglia di bronzo sullo svizzero Claudio Imhof. Prova assolutamente da campione quella di Ganna che dopo 2000 metri aveva già 7 secondi di vantaggio sull'avversario. Una prova convincente che lasciava ben sperare per l'oro di Jonathan Milan che invece si deve accontentare dell'argento.

Troppo forte l’americano Ashton Lambie che si prende il gradino più alto del podio con una prova d'autore. Ganna a fine gara ha scosso più volte la testa. Andava più forte del suo avversario e probabilmente avrebbe potuto conquistare anche l'oro. C'è grande rammarico infatti per l’Italia. Ganna infatti nella finale per il bronzo è andato molto più forte di Lambie e probabilmente l’avrebbe asfaltato in finale. Milan dal canto suo ha fatto tutto ciò che poteva provando anche a rimontare l'americano che però ha chiuso la gara con un vantaggio di oltre un secondo sull'azzurro.

Il Mondiale dell'Italia è comunque positivo. Ganna e Milan avevano conquistato l'oro nella finale a squadre per poi salire sul podio anche in questa prova individuale. Si chiude così un'avventura più che positiva per gli azzurri. Nello specifico Ganna riesce a riscattare, in parte, il blackout in qualificazione che gli è costato la finalissima scatenandosi contro lo svizzero Imhof che si è visto la bici di Ganna alle sue spalle dopo soli 2375 metri sui 4 chilometri. Quella di stasera rappresenta al sua sesta medaglia nella prova individuale dal 2016. Ganna ha conquistato in stagione una maglia rosa e l'oro olimpico in quartetto. Con la prova di questa sera l'Italia è riuscita comunque a portarsi a casa la sua quinta medaglia in questi Mondiali. Un risultato esaltante in attesa di nuovi trionfi prima della chiusura del torneo.