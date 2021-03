La Strade bianche parla olandese. A tagliare per primo il traguardo di Piazza del Campo a Siena è stato Mathieu Van der Poel. Una vittoria fortemente voluta quella del classe 1995 dell'Alpecin-Fenix, che si è aggiudicato la prestigiosa corsa in linea di ciclismo su strada italiana, anticipando Julian Alaphilippe, grazie ad uno strappo nel finale.

È andata in scena oggi, la Strade Bianche, ovvero la corsa in linea di ciclismo su strada in provincia di Siena che dal 2017 fa parte del calendario degli appuntamenti mondiali. A trionfare in toscana è stato Mathieu Van der Poel, che si è aggiudicato dunque la 15a stagione della classica, prendendosi la soddisfazione di battere il campione del mondo in carica Alaphilippe. È stato proprio quest'ultimo a tentare per prima lo strappo, causando già una frattura nel gruppo. Alla fine a contendersi la Strade bianche, sono stati in 3 ovvero l'atleta della Deceuninck-Quick-Step, con Bernal e Van der Poel.

L'olandese ha provato a più riprese a prendere il largo, con lo sprint successivo che è arrivato poi a metà dell'ultima salita. Niente da fare dunque per Alaphilippe arrivato sul traguardo con un ritardo di 5 secondi, e Bernal a 20. Nel post-gara ai microfoni di Rai Sport, Van der Poel ha esternato tutta la sua felicità: "Sono davvero felice di vincere qui. Sentivo di avere delle gambe abbastanza buone e sono riuscito ad attaccare dove ho voluto. Nell'ultimo attacco ho dato tutto quello che avevo". E gli italiani? Il primo a chiudere la Strade bianche è stato Davide Ballerini (Deceuninck Quick-Step) che ha ottenuto il 17° posto. Una bella soddisfazione per il "ciclocrossista" Van der Poel che aggiunge un’ulteriore trofeo dopo l’Amstel Gold Race e il Giro delle Fiandre.