L’Italia del ciclismo fa la storia agli Europei juniores su pista: migliorato il record mondiale Nuovo record del mondo su pista agli Europei Juniores che si stanno svolgendo in Portogallo da parte dei giovanissimi azzurri. Il quartetto dell’Italia ha fermato il cronometro a 3’58”466.

A cura di Alessio Pediglieri

Prestazione spaziale del quartetto azzurro agli Europei Juniores su pista che si stanno svolgendo in Portogallo ad Anadia (dall'11 al 16 luglio) dove i nostri ragazzi hanno compiuto la classica impresa eccezionale siglando il nuovo record del mondo su pista per la categoria. Il cronometro si è fermato a 3 minuti 58 secondi e 466 millesimi.

L'impressionante tempo è arrivato durante il primo giorno di gare, nelle qualificazioni per l'inseguimento a squadre, confermando come la delegazione italiana goda ancora una volta di una indiscussa fama da favorita. Così al Velodromo Nacional Rua Ivo Neves i quattro italiani si sono superati già in qualifica e hanno messo un punto esclamativo su ciò che potrà accadere in finale dove ci si giocherà anche il prestigio di una medaglia

in aggiornamento