La super bici con cui Filippo Ganna corre la cronometro alle Olimpiadi: un Bolide da 75mila euro Oggi scatta l'Olimpiade di Filippo Ganna, il campione azzurro che ha nel mirino l'oro nella prova a cronometro delle Olimpiadi di Parigi. Ci proverà in sella alla sua Bolide F TT che porta su strada gli stessi concetti applicati alla Bolide F HR 3D, che fu utilizzata da Ganna in occasione del Record dell'Ora. Ispirata alle megattere, con oltre 2.000 test aerodinamici è dotata dei più sofisticati elementi di tecnologia e di design: un vero e proprio gioiello da oltre 75 mila euro.

A cura di Alessio Pediglieri

Alle Olimpiadi di Parigi oggi c'è anche il doppio appuntamento a cronometro di ciclismo su strada. I nostri colori sono rappresentati tra le donne da Elisa Longo-Borghini, recentemente vincitrice del Giro Italia Women 2024, e Filippo Ganna campione olimpico su pista. Proprio Top Ganna si presenta al via della sfida contro il tempo con enormi possibilità da medaglia e sfreccerà su una bicicletta a dir poco avveniristica che potrebbe permettergli l'impresa. Si tratta della Bolide F TT che porta su strada gli stessi concetti applicati alla Bolide F HR 3D, che fu utilizzata da Ganna in occasione del Record dell'Ora.

La bici da cronometro di Ganna: la Bolide della Pinarello

Nulla lasciato al caso perché a cronometro tutto si deciderà anche attraverso distacchi da centesimi di secondo. Alla partenza dei 32,4 chilometri per specialisti che si percorrono da Esplanade des Invalides a Pont Alexandre III, nel cuore di Parigi, ci saranno i migliori in attività: Michał Kwiatkowski, Magnus Sheffield, Joshua Tarling, Remco Evenepoel e, ovviamente, Filippo Ganna che scatterà alle 17:20, penultimo al via. Top Ganna ci proverà in sella alla sua Bolide F TT Pinarello che presenta un ulteriore miglioramento nel coefficiente di aerodinamica del 2,28% rispetto alle precedenti bici utilizzate dal campione azzurro.

Già ispirata prendendo spunto dalle pinne delle balene megattere, alla Bolide di Ganna è stato integrato sul tubo sella e sul reggisella un ulteriore pattern per migliorare i flussi d'aria mentre sulle due ruote sono state allungate e rese ancor più sottili le sezioni AirFoil per ridurre ulteriormente l'area frontale. Anche gli penumatici hanno riportato enormi progressi: aumentata la larghezza (a 32mm) grazie al rinforzo della catena e al movimento centrale che ne permettono maggior aderenza e potenza di spinta.

La Bolide di Ganna: gioiello di design e di tecnologia

Per offrire a Filippo Ganna il mezzo migliore in circolazione per cercare il successo olimpico sono stati necessari oltre 2.000 test di fluidodinamica computazionale per ottimizzare al massimo l'aerodinamica sfruttando anche un design che ha permesso di ridurre la resistenza complessiva della bicicletta e migliorando la posizione di appoggio e di pedalata. In tutto ciò la Bolide F TT è riuscita comunque a condividere le stesse geometrie e le dimensioni standard del telaio che sono state verificate e approvate dall’UCI. Il valore complessivo della Bolide F TT con cui Filippo Ganna proverà a conquistare la medaglia d'oro ha un valore complessivo che supera i 75 mila euro.

A che ora parte Filippo Ganna alla cronometro e dove vederlo

L'Olimpiade di Filippo Ganna inizia oggi, sabato 27 luglio, con la prova a cronometro di ciclismo su strada, in programma dalle 16:32 e in cui gli atleti partiranno singolarmente ogni minuto e mezzo. Il campione azzurro, quinto a Tokyo 2020, scatterà dal via alle 17:20, penultimo in lista, poco dopo il campione europeo di specialità. Joshua Tarling e prima del campione olimpico in carica Remco Evenepoel. La cronometro olimpica sarà visibile in diretta su Discovery+ dietro abbonamento, mentre finestre in tempo reale saranno garantite dalla "rete olimpica" Rai 2 in TV e da RaiPlay per lo streaming, in chiaro e gratuitamente.