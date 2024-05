video suggerito

Giro d’Italia 2024, la tappa di oggi Pompei – Cusano Mutri: orari, percorso e dove vederla in TV e streaming la decima tappa del Giro d’Italia 2024 si sviluppa da Pompei a Cusano Mutri, dopo 148 chilometri e un interessante arrivo in quota. 2.800 metri di dislivello. Diretta TV e streaming gratuita su Rai 2, Rai Sport HD e su RaiPlay. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

La Pompei – Cusano Mutri è la decima tappa del Giro con l'aperura alla seconda settimana di corse, quella centrale che darà uno scossone alla classifica generale. Si riparte con Tadej Pogacar in rosa e un manipolo di inseguitori tra cui il nostro Tiberi, sesto attuale e migliore degli italiani.

Sarà interessante vedere come si comporterà il plotone nella parte finale del percorso, con una salita pedalabile ma lunga verso Bocca della Selva, terreno fertile per portare a termine qualche fuga di giornata oppure un attacco alla maglia rosa.

Numero tappa: 10 Pompei – Cusano Mutri

Orario di partenza: 13:o5

Orario di arrivo: 17:15

Percorso tappa: montagna

Lunghezza/Dislivello: 142 km, 2.800 metri

Diretta TV: Rai Sport HD, Rai 2, Eurosport

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport.it, Discovery+

Dove vedere il Giro d’Italia in TV in chiaro e streaming

Tutte le tappe della Corsa Rosa verranno trasmesse in TV, in chiaro, sui canali Rai (Rai Sport HD e Rai Due) e in abbonamento a pagamento per gli utenti di Eurosport. Sarà inoltre visibile in streaming gratuito su RaiPlay e in abbonamento su Discovery+, NOW, SkyGo e DAZN.

Percorso e altimetria della 10ª tappa Pompei – Cusano Mutri

Si parte da Pompei per i primi 50 chilometri pianeggianti, per poi iniziare a salire. Una prima ascesa, non difficile ad Arpaia che potrebbe innescare le prime fughe da parte di chi, lontano dalle prime posizioni in generale, tenterà la vittoria di tappa. Poi, un GPM di seconda categoria, Camposauro, prima della corta ma difficile rampa verso Guardia Sanframondi e poi i 18km finali con traguardo a Bocca della Selva.

Tre le province attraversate oggi dalla 10a tappa del Giro: Napoli, Campobasso e Benevento. Si parte dal chilometro 0 di Pompei alle 13:05, per arrivare a Cusano Mutri attorno alle 17:15. Intergiro posto dopo 104 chilometri a Giardia Sanframondi, e due sprint, il primo per la ciclamino dopo 52 chilometri, ad Arpaia e il secondo per gli abbuoni ai piedi della salita finale.

I favoriti per la vittoria nella 10a tappa

Passisti, uomini non di classifica, scalatori. Sono loro coloro che animeranno la tappa approfittando anche della giornata di riposo che ha permesso di ricaricare le pile. Ci sarà una corsa nella corsa: in caso di sortita che non interesserà la maglia rosa, si potranno vedere due traguardi: il primo per il successo di giornata, il secondo con schermaglie tra i primi a dare fastidio a Pogacar.