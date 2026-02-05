sport
video suggerito
video suggerito

Incredibile agli Europei di ciclismo: atleta inglese perde la sella in pista durante la semifinale

Incredibile episodio durante la semifinale di keirin femminile agli Europei di ciclismo su pista: l’inglese Thomas ha perso la sella in gara rischiando di colpire l’azzurra Miriam Vece, che ha concluso la prova al 4° posto e fallendo l’accesso alla finale per una manciata di millesimi.
Il modo più veloce per leggere Fanpage.it? Sbloccalo su Google.
A cura di Alessio Pediglieri
12 CONDIVISIONI
Immagine

Durante la prima batteria di semifinale nel Keirin femminile che si è disputata durante gli Europei di ciclismo su pista 2026, che si stanno svolgendo al Konya Velodrome di Konya, in Turchia, l'inglese Lowri Thomas ha perso incredibilmente il sellino della propria bicicletta, creando scompiglio tra le altre cicliste, tra cui la nostra Miriam Vece che era la più vicina alla Thomas e che alla fine è arrivata quarta, non riuscendo a conquistare uno dei primi tre posti utili per giungere in finale.

Cos'è accaduto nella semifinale di Keirin femminile: Thomas perde la sella in pista

Non c'è stato alcun danneggiamento evidente, né ricorsi da parte del Team Italia ma quanto accaduto sull'anello di Konya ha avuto sicuramente un effetto non positivo sulla prova di Miriam Vece. Nel corso della prova, l'inglese Thomas mentre era nel gruppo compatto con le altre atlete ha improvvisamente sbandato, cambiando traiettoria e portandosi sull'esterno pista, per il salto del sellino della sua bici che è volato incredibilmente via. Un momento che ha creato scompiglio con la nostra Vece che in quell'istante si trovava sfortunatamente proprio vicino alla britannica, perdendo quella concentrazione necessaria per strappare un posto per la finale. L'azzurra ha poi concluso la prova in 4a posizione, a soli 40 millesimi da Helena Casas Roige, la spagnola che si è presa l'ultima piazza disponibile.

Immagine

Il bilancio attuale delle azzurre agli Europei su pista: 5 medaglie, con 2 argenti e 3 bronzi

L'azzurra ha forse atteso troppo per portarsi da subito nelle primissime posizioni in vista dello sprint ma certamente quanto accadutole vicinissimo ha influenzato la prestazione. Un brutto colpo per l'Italia femminile agli europei di ciclismo su pista dove comunque le nostre ragazze si stanno comportando bene: il bilancio, al momento, è più che positivo, dando un contributo decisivo al medagliere complessivo con 5 medaglie ottenute fino ad ora, grazie a 2 argenti e 3 bronzi.

Ciclismo
Notizie
12 CONDIVISIONI
Immagine
Giochi
2026
Il medagliere ideale dell'Italia alle Olimpiadi di Milano Cortina: a quali medaglie puntiamo
Perché i pattinatori hanno un grande problema con la musica alle Olimpiadi 2026 di Milano Cortina
Perché le medaglie di Milano Cortina 2026 valgono molto di più rispetto alle Olimpiadi passate
Le Olimpiadi di Milano Cortina iniziano con un blackout durante il primo giorno di gare nel curling
La reazione degli atleti stranieri quando scoprono i bidet nel villaggio olimpico di Milano Cortina
Sinner assente alla cerimonia d'apertura delle Olimpiadi: ultimi tedofori quasi sicuri
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
sport
api url views