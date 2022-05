Impresa di Bouwman, ma che sfortuna per Vendrame. Carapaz resta leader al Giro d’Italia Bouwman si è imposto nella 19a tappa la Marano Lagunare-Castelmonte di 177 chilometri. Carapaz mantiene la maglia rosa del Giro d’Italia, che sabato vivrà una tappa decisiva.

A cura di Alessio Morra

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Giro d'Italia 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'olandese Koen Bouwman ha vinto anche la 19a tappa del Giro d'Italia. Bouwman faceva parte di un gruppetto di cinque fuggitivi che è riuscito ad arrivare unito all'ultima curva, quando è uscito dal novero dei possibili vincitori l'italiano Vendrame, assai sfortunato. Mantiene saldamente la maglia rosa Carapaz, che domani nel tappone cercherà di difendere il primo posto.

La tappa è stata bella, molto intensa con cinque corridori che hanno dato vita a una fuga e sono arrivati fino alla fine, tra questi c'erano anche due italiani Tonelli e Vendrame, che nel finale pareva il favorito per il successo di tappa, ma all'ultima curva Vendrame è finito lungo dopo una chiusura arcigna di Schmid, che lo ha fatto finire lungo. Alla fine la volata tecnicamente non c'è stata con Bouwman che è stato il più sagace. L'olandese ha vinto a braccia alzate e ha conquistato la seconda tappa di questo Giro d'Italia.

Al termine della tappa Vendrame era davvero arrabbiato e ai microfoni della Rai ha detto: "Cosa è successo? Beh, mi è rimasta tanta amarezza, davanti sono stati scorretti. Non so se mi hanno chiusi volontariamente, ma ero il più veloce e ci sta. Sapevo che c'era la curva, ho preferito prenderla esterna, per avere una rampa di lancio più forte per il finale. Se l'hanno allargata non è colpa mia. Per fortuna non c'erano le barriere".

(in aggiornamento)