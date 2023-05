Healy eccezionale, fa il vuoto e vince l’8a tappa del Giro d’Italia: battaglia per la maglia rosa Il vincitore dell’8a tappa del Giro d’Italia da Terni a Fossombrone è l’irlandese Ben Healy, protagonista di una splendida fuga. Leknessund resta maglia rosa.

A cura di Marco Beltrami

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Giro d'Italia 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

È Ben Healy il vincitore dell'8a tappa del Giro d'Italia. Il ciclista del team EF Education-EasyPost, si è reso protagonista di una bella impresa con una fuga in solitaria che gli ha permesso di staccare di diversi minuti il gruppo maglia rosa. La corsa si è accesa nel finale soprattutto per merito di Roglic, letteralmente scatenato. La brutta notizia di giornata è senza dubbio il ritiro di Ganna, messo ko dal Covid. Leknessund è riuscito per pochi secondi a mantenere la maglia rosa.

Archiviate le fatiche della prima tappa davvero dura, quella di ieri che prevedeva l'arrivo in quota a Campo Imperatore e la vittoria di Davide Baes, quella di oggi è stata una tappa interlocutoria, fatto eccezione per il "break" del Monte delle Cesane e del finale. La gara partita in Umbria e finita nelle Marche, da Terni a Fossombrone è stata contraddistinta dalla fuga di 13 corridori quando mancavano più di 80 km al traguardo.

Dopo aver preso un vantaggio importante sul gruppo maglia rosa, ecco lo scatto di Healy che con un passo perentorio si è preso più un minuto, riuscendo poi a staccare ulteriormente i suoi inseguitori. Alle sue spalle si è fatto a poco a poco il vuoto con gli unici a restare in "scia" che sono stati inizialmente Filippo Zana, Mattia Bais, Warren Barguil, Carlos Verona e Derek Gee.

Nessun cedimento per Healy che ha mantenuto il vantaggio anche nel tratto in salita finale, togliendosi il lusso di un finale in scioltezza. Al 2° posto, staccato di 1'50", Gee davanti a Zana. lNel frattempo alle sue spalle, scatto di Roglic con un passo imperioso. Lo sloveno ha provato a collezionare secondi importanti, con la maglia rosa Leknsessund che dopo un tentativo di mantenere il suo passo ha perso terreno. In difficoltà anche Evenepoel con Geoghegan Hart e Thomas, unici a tenere testa a Roglic che ha chiuso con circa 1o secondi di vantaggio sul belga. Per pochi secondi comunque il norvegese ha mantenuto la leadership della classifica su Evenepoel.

Questa la classifica generale

Andreas LEKNESSUND 33:52:10

Remco EVENEPOEL +0:08

Primoz ROGLIC +0: 38

Joao Pedro ALMEIDA +0:40

Geraint THOMAS +0:52