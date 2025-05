Giro d’Italia 2025, dove vedere la tappa di oggi Tirana – Tirana (crono): orari TV, percorso e favoriti

video suggerito

Seconda tappa del Giro d'Italia 2025 con la prima crono in programma oggi, sabato 10 marzo nel secondo atto albanese della Corsa Rosa. Diretta in chiaro su Rai SportHD e su RaiDue in TV e su RaiPlay in streaming.

La seconda tappa vede la corsa restare ancora in Albania, dopo la Grande Partenza di Durazzo verso Tirana. E si correrà proprio a Tirana, con un circuito nella capitale per una prova a cronometro di 13,7 km. Attesi, ovviamente, gli specialisti delle gare contro il tempo, su un tracciato per lo più pianeggiante, con una sola salita al km 8, il Sauk assolutamente non selettiva.

Numero tappa: 2a, Tirana-Tirana

Orario partenza: 13:55

Orario arrivo: 17:15

Percorso: prova a cronometro individuale (pianeggiante)

Distanza e dislivello: 13,7 km, 150 metri

Diretta TV: RaiSportHD, Rai2, Eurosport

Diretta Streaming: RaiPlay, Discovery+

La 2ª tappa del Giro d’Italia: percorso e altimetria della Tirana – Tirana

La prima corsa contro il tempo del Giro d'Italia 2025 è arrivata, anche se brevissima, sarà già significativa per determinare le prime gerarchie. La Tirana-Tirana è una cronometro individuale su percorso cittadino, molto breve, di poco più di 13 chilometri (dislivello inesistente, di 1560 metri) che vedrà i ciclisti impegnati su ampi viali, in cui sono previste medie abbastanza alte, in strade senza particolari difficoltà di percorso. Ci sarà da affrontare una breve, unica, salita dopo 8 chilometri a Sauk, un GPM2 di marginale importanza, seguita da un tratto di poco più di 3 km quasi totalmente pianeggiante in cui si potrà riprendere la tradizionale velocità per i migliori cronomen. Si arriverà sul medesimo traguardo di tappa 1, a Tirana con gli ultimi due chilometri che coincideranno in tutto.

Dove vedere il Giro d’Italia in TV in chiaro e streaming

La 2a tappa del Giro 2025 si potrà seguire in chiaro sui canali Rai sia in TV sia in streaming. Si alterneranno RaiSportHD prima e poi Rai 2, con "Giro in Diretta" fino alle 16:15 e "Giro all’Arrivo" immediatamente a seguire, per il racconto delle fasi culminanti fino al traguardo a Tirana. In streaming tutto sarà visibile in chiaro su RaiPlay. La Corsa Rosa potrà essere seguita anche a pagamento, in TV e in streaming, collegandosi ai canali Eurosport, Eurosport Player, e Discovery+ usufruibili dai rispettivi abbonati.

Dove passa la Corsa Rosa e a che ora: gli orari

La Tirana – Tirana percorre il centro abitato della Capitale albanese, con un percorso a circuito di poco più di 13 chilometri i cui due finali sono gli stessi della prima tappa: il traguardo è infatti posto nello stesso punto della frazione di ieri e per i ciclisti impegnati il tracciato finale sarà conosciuto più che a memoria. Unica asperità a Sauk, dove nella prima tappa c'è stato il primo KM Red Bull, grande novità di quest'anno. Partenza del primo ciclista alle 13:55, poi via via gli altri (seguendo all'inverso l'ordine della generale dopo la 1a tappa). L'ultimo arriverà attorno alle 17:15.

I favoriti della tappa di oggi

Per quanto riguarda i favoriti in questa cronometro occhi puntati sulla vecchia volpe Primoz Roglic che è in grado di fare un ottimo tempo su una distanza così breve dove i distacchi saranno comunque contenuti.