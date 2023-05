Giro d’Italia 2023, oggi 10ª tappa Scandiano – Viareggio: percorso, orari, favoriti e dove vederla in TV Oggi 16 maggio la 10ª tappa del Giro d’Italia 2023, Scandiano – Viareggio, di 196 km. Partenza prevista alle 12:05, diretta TV e streaming su Rai, Eurosport, DAZN. Frazione che si presta ai velocisti di giornata.

A cura di Alessio Pediglieri

Dopo la prima giornata di riposo, si riparte con la seconda settimana del Giro d'Italia 2023, oggi martedì 16 maggio con la decima tappa che parte da Scandiano per arrivare dopo quasi 200 km a Viareggio, in piena pianura. Con una nuova maglia rosa: Geraint Thomas che si è preso la leadership della generale dopo l'abbandono per Covid di Evenepoel subito dopo l'ultima cronometro di domenica.

La tappa odierna presenta il tratto più bello e interessante nella prima parte quando si scala l'ultima parte degli Appennini per arrivare sulla parte tirrenica della Penisola, in Toscana. Il Passo delle Radici è un GPM di seconda categoria, ma lontanissimo dal traguardo.

Numero tappa: 10ª tappa, Scandiano – Viareggio

Orario di partenza: 12:05

Orario di arrivo: 17:10

Percorso tappa: pianeggiante

Lunghezza: 196 km

Dislivello: 2.400 mt

Diretta TV: Rai 2/RaiSportHD (in chiaro), Eurosport 1Diretta streaming: RaiPlay (in chiaro), Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

La 10ª tappa del Giro d’Italia: percorso e altimetria della Scandiano – Viareggio

Si parte in salita e questo potrà permettere l'ennesimo strappo iniziale di chi cercherà la classica fuga di giornata. In una tappa non lunghissima e priva di asperità nella seconda parte del tracciato. Dunque, se non si prenderà adeguato vantaggio o il gruppo non permetterà di lasciare anche parecchi minuti ai fuggitivi, chi scapperà sugli Appennini verrà ripreso nel tratto totalmente pianeggiante degli ultimi 70km. Il terreno per provarci però c'è: subito dopo il via si sale a Villa Minozzo e poi si scala il Passo delle Radici, pedalabile con diversi momenti per tirare il fiato fino a toccare i 1.527 metri d'altezza. E' il primo GPM di giornata, di 2a categoria, poi ci sarà l'ascesa a Monteperpoli, (4a categoria), corta ma impegnativa.

Dove passa la Corsa Rosa e a che ora: gli orari

Si arriva in terra di Toscana a Viareggio, lungo la costa tirrenica. Si parte da Scandiano alle porte di Sassuolo e si scalano le ultime cime appenniniche fino al confine con la Toscana da dove poi si scende verso il mare. Si lambisce Lucca e poi diritti fino verso Viareggio con gli ultimi 3km totalmente pianeggianti, terreno fertile per velocisti. Partenza alle 12:05, arrivo stimato attorno alle 17:15

fonte:giroditalia.it

I favoriti per la vittoria nella tappa di oggi

Gli uomini della classifica generale resteranno a guardare. Qualche avanscoperta eventuale di gregari nella prima parte di tappa per evitare sorprese di giornata e nulla più. La frazione è facile, pedalabile, dopo il giorno di riposo qualcuno fuori classifica proverà la fuga di tappa. Non fosse così, si spera in un arrivo in volata dove finalmente possa alzare le braccia al cielo il nostro Milan, per due volte secondo.

Dove vedere il Giro d’Italia in TV in chiaro e streaming

La diretta TV in chiaro sarà affidata a RaiSportHD e a Rai2, mentre la diretta TV in abbonamento sarà visibile su Eurosport 1. Lo streaming gratuito è a disposizione di tutti sul portale Rai, RaiPlay, mentre il live streaming a pagamento si basa su diverse soluzioni: eurosport.it, discovery+, Sky Go, NOW e DAZN.