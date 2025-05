Gaudu si fa male al Giro d’Italia: “Ho un buco nella mano, si vedeva il tendine”. Eroico, non si ritira

video suggerito

A cura di Alessio Morra

Sin dalla prima tappa ci sono state tante cadute al Giro d'Italia. Nella settima, quella che ha portato la Corsa Rosa da Castel di Sangro a Tagliacozzo, a cadere è stato David Gaudu, il capitano della Groupama-FDJ è finito a terra insieme a Romain Bardet. Gaudu ha subito un infortunio, ma nonostante ciò ha deciso di continuare e di non ritirarsi, nonostante abbia un ‘buco nella mano'.

Bardet e Gaudu finiscono a terra

A circa 40 chilometri dal traguardo, della settima tappa, c'è stata una maxi caduta che ha coinvolto i francesi Romain Bardet e David Gaudu, che hanno continuato e sono giunti al traguardo, ma sembrano aver compromesso in modo inevitabile il loro Giro d'Italia. Gaudu si è aggrappato subito all'ammiraglia medica della Groupama-FDJ per ricevere le cure necessarie. Punti di sutura al volo per il francese, che ha riportato un infortunio alla mano.

Gaudu: "Ho un buco nella mano"

Una volta giunto al traguardo ha dichiarato: "Non ho capito la dinamica. All'improvviso qualcuno ha rallentato davanti a me e io ho colpito la sua ruota finendo a terra. Dopo essere rimasto concentrato tutto il giorno sono caduto per un mio errore, non ho scuse. Alla Tirreno-Adriatico mi ero fatto male alla mano sinistra, adesso quella destra. Ho un buco nella mano, addirittura si vedeva il tendine".

Bardet: "Gaudu si è scusato"

Gaudu in fin dei conti ha perso molto poco, il tamponato Bardet invece, che è all'ultimo Giro d'Italia della sua carriera, al traguardo è arrivato con ritardo pesante, a causa di un forte e persistente dolore al ginocchio: "L'incidente? Non ho capito bene com’è andata. Gaudu è venuto a scusarsi. Nel 90% dei casi, c’è una tensione inutile nel gruppo, che causa distacchi. È stupido cadere così; mi sono davvero fatto male al ginocchio. Spero che non sia niente di troppo grave".