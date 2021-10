Finale storica per le azzurre ai Mondiali di ciclismo: sfidano la Germania per l’oro Il quartetto femminile composto da Elisa Balsamo, Chiara Consonni, Martina Alzini e Martina Fidanza correrà per l’oro nella sfida contro la Germania, che sul circuito va coi favori del pronostico. Una grande impresa per le azzurre che hanno battuto la Gran Bretagna e già messo al collo l’argento.

Finale storica per l'Italia ai Mondiali di ciclismo su pista di Roubaix, in Francia. Il quartetto femminile composto da Elisa Balsamo, Chiara Consonni, Martina Alzini e Martina Fidanza correrà per l'oro nella sfida contro la Germania, che sul circuito va coi favori del pronostico. Battuta la Gran Bretagna che, ironia della sorte, paga dazio ancora una volta contro le nostre nazionali. Archibald, Barker, Evans, Knight le quattro inglesi costrette ad arrendersi dinanzi alla superiorità del team tricolore e giunte con un ritardo di +2″466 rispetto al 4'11″947 delle azzurre compiuto alla media di 57,155 km all’ora.

Comunque vada sarà un successo per le azzurre che al collo hanno già una medaglia, l'argento. Se arriverà il metallo più prezioso lo si vedrà alle 20.45 di questa sera, quando proveranno a strapparlo alle tedesche. Non accontentarsi. Non mollare mai, nemmeno quando le forze non sembrano abbastanza e le avversarie ne hanno più di te. Trascinate dalla Fidanza (reduce dalla conquista dell'oro nello scratch), le italiane mettono nel mirino il titolo mondiale nell'inseguimento a squadre.

La cronaca della gara, la scansione dei tempi, raccontano quanto sia stata straordinaria la prova delle azzurre. In crescendo, fino alla vittoria. Una progressione fantastica caratterizzata dal vantaggio che andava aumentando a ogni rilevamento. I numeri non dicono tutto ma spiegano bene cosa è accaduto: 0"861 di vantaggio dopo il primo km, 1"438 dopo 2 km, +1"381 dopo 3 km e +2"466 quando ormai la qualificazione in finale era in tasca.

Manca solo la ciliegina sulla torta per le italiane. Di fronte avranno la fortissima Germania che ha schiantato l'Irlanda: non solo le ha eliminate dalla finale per l'oro ma anche da quella per il bronzo a causa del tempo peggiore registrato rispetto a quello del Canada.