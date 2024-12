video suggerito

Evenepoel l'infortunio è serio, anche il Giro d'Italia a rischio: "Mi sveglio ancora per il dolore" Remco Evenepoel ha subito un incidente stradale a inizio dicembre riportando fratture multiple e un trauma polmonare. A distanza di giorni è ancora sotto effetto dei farmaci, in attesa di capire come procede la riabilitazione: "Di certo perdo tutta la preparazione invernale, è stato un colpo duro"

A cura di Alessio Pediglieri

Dovevano essere un paio di mesi e invece saranno non meno di 4: Remo Evenepoel non solo salterà l'intera preparazione invernale ma anche l'inizio della stagione agonistica di ciclismo 2025. L'incidente subito a inizio dicembre in cui si è scontrato con un furgoncino postale, è più serio di quanto auspicato: operato alla spalla, sta ancora riprendendosi dalle fratture alle costole e al polso, nonché ai problemi ai polmoni, rimasti contusi nell'impatto. "Gli antidolorifici stanno facendo il loro mestiere ma mi sveglio ancora in preda ai dolori. Tornare in bici? Non credo prima di metà aprile e anche il Giro potrebbe arrivare troppo presto".

Evenepoel tra dolori e farmaci a 10 giorni dall'incidente

"Sta andando piuttosto bene" ha voluto da subito rassicurare tutti il campione belga, "i farmaci stanno facendo il loro lavoro. Non mi lamento, anche perché l'operazione a Herentals è andata bene. Adesso vivo giorno per giorno ma non mi sono davvero arreso". Questa la parte positiva di come Evenepoel si stia riprendendo dall'ultimo incidente che lo ha costretto prima in ospedale e poi in convalescenza. Quindi la parte più dura da digerire: "Di notte quando spero di dormire tranquillo a volte mi sveglio ancora dal dolore e la mattina mi ritrovo stordito. Anche a causa degli antidolorifici, che mi danno sonnolenza: questo è semplicemente il processo di riabilitazione che devo affrontare"

Evenepoel dovrà restare fermo fino ad aprile: "Non mi è permesso fare nulla"

La domanda dunque, sorge spontanea: ma quando ritornerà a correre Remo Evenpoel? Fra diversi mesi, non prima di metà aprile con la nuova stagione già iniziata e la preparazione praticamente saltata in toto. Contrattempi che mettono a rischio i suoi programmi, per ripresentarsi quale prima vera alternativa a sua maestà Pogacar, il campione sloveno che subito gli ha scritto dopo l'incidente. "Non mi è permesso fare nulla per più di un mese. La mia prossima scadenza avrà luogo il 6 gennaio, per vedere se tutto sta procedendo correttamente. Solo allora potremo fare un piano con il fisioterapista e spero di poter iniziare ad allenarmi almeno sui rulli. Per uscire di nuovo in bicicletta bisognerà attendere un mese dopo, non prima dell'inizio di febbraio"

Evenepoel salta tutta la preparazione invernale: quando rientra

Dunque, conti alla mano, l'intera preparazione invernale salta a piè pari visto che Evenepoel trascorrerà l'inverno tra musica, famiglia, libri e riposo. "È la seconda volta che perdo una preparazione invernale. Anche nel 2020 accadde, dopo la mia caduta al Lombardia. Questo è davvero un grave ostacolo, ma voglio uscirne più forte". Idealmente, potrebbe tornare a gareggiare nel Giro dei Paesi Baschi tra il 7 e il 12 aprile 2025 ma dovesse arrivare troppo presto, Evenepoel potrebbe comunque puntare al rientro alla Liegi, una Monumento che ha vinto due volte: "In ogni caso ora è difficile fissare degli obiettivi per la primavera", ha ammesso sconsolato col braccio al collo. "Farò del mio meglio per raggiungere le classiche delle Ardenne. Vorrei festeggiare il mio ritorno lì e spero di essere in buona forma per poter lasciare un segno a Liegi. Anche se mi rendo conto che sarà una strada durissima".

Per Evenepoel anche il Giro d'Italia 2025 a forte rischio

Non solo le classiche di un giorno a rischio ma anche i grandi Giri, il primo – la Corsa Rosa in programma a maggio – potrebbe infatti rappresentare un problema non da poco con una condizione in ritardo. Dunque resta un punto interrogativo importante: "Una cosa sono le gare di un giorno, una cosa una corsa a tappe. Il Giro potrebbe effettivamente arrivare troppo presto per me. Sarà una valutazione che dovremo prendere solamente a ridosso dell'appuntamento"