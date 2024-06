Disastrosa maxi-caduta al Delfinato: tappa neutralizzata per mancanza di ambulanze

video suggerito

A cura di Gabriele Mento

Giornata da dimenticare al Giro del Delfinato. Una grossa caduta a circa 21 km dal traguardo ha fatto finire a terra decine di corridori, tra cui diversi pretendenti al prossimo Tour de France come Primoz Roglic e Remco Evenepoel. La direzione di corsa ha deciso di neutralizzare la corsa per la mancanza di un'ambulanza al seguito, impegnata a soccorrere gli infortunati.

La giornata disastrosa al Giro del Delfinato

La quinta frazione del Giro del Delfinato è stata condizionata dalla forte pioggia. Non è chiaro chi ha causato la carambola che ha visto finire a terra gran parte del gruppo, ma quello che è certo è che nella prima parte del gruppo un corridore ha sbandato sull'asfalto bagnato in prossimità di una curva, causando una reazione a catena disastrosa. A finire a terra, tra gli altri, è stato Remco Evenepoel, già caduto a inizio aprile al Giro dei Paesi Baschi e costretto a operarsi alla spalla, apparsa dolorante dopo quest'altra caduta. Fortunatamente, Evepoel sembra non aver patito conseguenze gravi, fatta eccezione per dei graffi alle gambe, ma le prossime ore diranno di più sulla sua condizione fisica. Sono rimasti coinvolti anche Primoz Roglic e Juan Ayuso, anche loro come Evepoel tra gli uomini più attesi al prossimo Tour che prenderà il via tra tre settimane, ma sembra non abbiano avuto danni. Ad avere la peggio sono stati invece Dylan van Baarle e Steven Kruijswijk, entrambi del team Visma – Lease a Bike, costretti ad abbandonare la gara, con Kruijswijk che ha avuto bisogno della barella ed è stato caricato in ambulanza.

Proprio a causa della gravità della caduta, gli organizzatori hanno scelto di neutralizzare la tappa, per l'impossibilità dell'ambulanza di seguire i corridori e garantirne la loro sicurezza. Questa peraltro non è stata l'unica caduta di giornata. Una quindicina di chilometri prima, infatti, erano caduti in discesa anche Ide Schelling e tre corridori dell'Astana.

Ora sarà il momento della conta degli infortunati, con le prossime ore che diranno molto su eventuali forfait dalla prossima Grand Boucle.