Devastante bollettino medico dopo la maxi caduta al Tour: fratture multiple, commozioni e traumi Diverse costole fratturate, rotture della clavicola, polmoni contusi. E poi traumi cranici e commozioni cerebrali: è questo lo sconcertante elenco del comunicato ufficiale da parte dell’organizzazione del Tour dopo la caduta avvenuta a inizio 14a tappa.

A cura di Alessio Pediglieri

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Tour de France 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Una caduta devastante che ha obbligato l'organizzazione a fermare la 14a tappa del Tour de France, quella che ha visto vincere a Morzine lo spagnolo Rodriguez davanti a Vingegaard e Pogacar. L'intero plotone è finito a terra, coinvolgendo decine di ciclisti molti dei quali hanno avuto necessità di immediate cure mediche. Che hanno richiesto l'intervento di diverse ambulanze, con il rischio anche della neutralizzazione dell'intera frazione, poi evitata con uno stop di oltre mezz'ora.

Immagini che hanno fatto subito il giro del mondo via social, perché ciò che è accaduto ai piedi della prima salita di giornata, il Col de Saxel pochi minuti dopo il via. Tutto scatenato dalla scivolata di due ciclisti della Lotto che hanno innescato il pericolosissimo effetto domino che ha visto via via scivolare a terra più o meno rovinosamente l'intero plotone che sopraggiungeva. Tra i tanti, anche alcuni big di classifica come Hindley, rimasto coinvolto, e Vingegaard, che ha evitato il tutto per un soffio.

Diversi corridori sono rimasti doloranti a terra, ben cinque si sono dovuti ritirare dopo i soccorsi immediati grazie ad auto mediche e ambulanze. Due nell'immediato, cioè Pedrero e Meintjes che hanno subito le conseguenze peggiori. Poi altri tre – che avevano provato a proseguire la tappa – hanno desistito ben sapendo che la frazione e le sue scalate non avrebbe permesso di andare oltre in quelle condizioni più che precarie.

In serata, l'organizzazione della corsa come sempre ha emesso i comunicati ufficiali con le decisioni disciplinari e il bollettino medico. Quest'ultimo è apparso quasi fosse un campo di battaglia, con corridori fratturati in più punti, diversi traumi cranici e commozioni cerebrali. Ecco nel dettaglio l'elenco dei ciclisti coinvolti e le conseguenze della caduta.