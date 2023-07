Rodriguez vince la 14ª tappa del Tour de France: Pogacar secondo, la classifica aggiornata Rodriguez ha vinto la 14ª tappa del Tour de France, davanti al duo formato da Pogacar e Vingegaard. Il danese conserva la maglia gialla con un vantaggio di 10”

Un finale emozionante per la quattordicesima tappa del Tour de France: gli ultimi chilometri sono adrenalina pura e ad avere la meglio è Carlos Rodriguez, posizionato davanti a Pogacar e Vingegaard (ancora maglia gialla). Per il 22enne spagnolo si tratta della prima vittoria in assoluto in questa competizione, arrivata grazie a un grande strappo nel finale ai danni dei due favoriti.

La tappa è stata caratterizzata da una maxi caduta nel gruppo principale provocata dall'asfalto bagnato che si è trasformato in una saponetta per i ciclisti. Ai piedi del Col de Saxel, la prima salita di oggi, la corsa si è fermata per quasi mezz'ora per assistere chi era rimasto coinvolto nell'incidente.

Antonio Pedrero, Louis Meintjes Romain Bardet, Esteban Chaves e James Shaw sono stati costretti ad alzare bandiera bianca e a ritirarsi, mentre Vingegaard nonostante la caduta è riuscito a continuare. La maglia gialla nel finale ha ingaggiato un duello emozionante con Pogacar nel corso dell'ultima salita della tappa, ma alla fine è stato il giovane Rodriguez ad assicurarsi la vittoria e a regalare la doppietta alla Ineos dopo il trionfo di ieri.

L’ordine di arrivo della 14ª tappa del Tour de France

1 Rodriguez 3h58’:45”

2 Pogacar +0:05

3 Vingegaard +0:05

4 Yates +0:10

5 Kuss +0:57

6 Hindley +1:46

7 Gall +1:46

La classifica aggiornata: Vingegaard in maglia gialla

Jonas Vingegaard 57h47’28

Tadej Pogacar +10″

Carlos Rodriguez Cano +4'43"

Jai Hindley +4'44"

Adam Yates +5'20"

Sepp Kuss +8'15"

Simon Yates +8'32"

Pello Bilbao +8'51"

Felix Gall +12'26"

David Gaudu +12'56"