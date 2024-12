video suggerito

Coppa del mondo di cross cancellata in Sardegna, venti a 70km/h: “Un disastro, impossibile pedalare” La tappa di Coppa del Mondo di Ciclocross UCI che si doveva tenere domenica 8 dicembre in Sardegna è stata annullata causa maltempo: “Impossibile restare in bici. La sicurezza dei ciclisti è stata la nostra priorità” ha spiegato l’organizzazione che poi ha ammesso: “Un disastro economico”. Il flop costerà quasi 300 mila euro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

63 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un buco nell'acqua, che costerà tantissimo all'organizzazione: la tappa di Coppa del Mondo di Cross che si doveva svolere in Sardegna nella suggestiva cornice della spiaggia di Is Arutas, a Cabras non si è potuta disputare per cause di forza maggiore. Durante la giornata si sono alzate raffiche di vento impressionanti che hanno raggiunto anche i 70 chilometri orari: "Impossibile salire in bicicletta" hanno detto gli organizzatori a malincuore dopo aver provato di tutto per cercare di far svolgere la gara. Ora si contano già i danni a livello di immagine ed economici, enormi: un flop da circa 300 mila euro.

Oggi avrebbe dovuto disputarsi la tappa italiana di Coppa del Mondo di Ciclocross UCI 2024-2025 in Sardegna ma il maltempo ha avuto la meglio: si è dovuto annullare l'appuntamento perché non poteva essere garantita la sicurezza per gli atleti, il pubblico e tutte le persone coinvolte. "Siamo profondamente dispiaciuti per l’annullamento dell’evento – ha dichiarato Luca Massa, presidente della società che ha curato l’evento – Dopo mesi di duro lavoro del comitato organizzatore e tanta passione, condividiamo la delusione di tutti coloro che attendevano con entusiasmo questa giornata, ma la sicurezza degli atleti e del pubblico resta la nostra priorità"

Non si poteva fare altrimenti: in tutta la giornata raffiche di vento a tratti impressionanti non hanno permesso lo svolgimento della corsa, con raffiche che hanno toccato i 70 chilometri all'ora: "Impossibile stare in bicicletta, ora non ci rimane che pensare che torneremo il prossimo anno, più forti e motivati che mai". Una consolazione magrissima perché oltre alla mancata tappa di CdM c'è anche il grave contraccolpo economico e finanziario. "Sono state investite molte risorse finanziarie, anche a livello locale, e molto tempo. Sul fronte organizzativo, questo è un disastro. Spero che gli investitori vengano supportati in parte dall'ufficio turistico. Le cifre? In Belgio una tappa di Coppa del Mondo costa circa 300.000 euro, qui siamo più o meno sullo stesso prezzo".