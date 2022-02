Caso Pantani, non era solo il giorno della sua morte: “C’erano due escort in stanza con lui” La morte di Marco Pantani, avvenuta 18 anni fa, resta nel mistero. Il campione di ciclismo fu trovato morto in un hotel di Rimini. Nuovo retroscena nel corso del terzo filone d’inchiesta: “C’erano due escort in stanza con lui”.

A cura di Fabrizio Rinelli

A 18 anni di distanza dalla morte di Marco Pantani, il decesso del campione di ciclismo scomparso la notte del 14 febbraio 2004 all'hotel Le Rose di Rimini, resta avvolto nel mistero. Lo scorso mese di novembre è stata aperta una terza indagine da parte della Procura riminese contro ignoti. Un fascicolo per omicidio dopo l'invio dell'informativa della commissione parlamentare antimafia alla Procura di Rimini del 2019. Pantani fu trovato morto nella camera 5D dell'albergo e il decesso è avvenuto tra le 11,15 e le 12,45. Nessuno ha mai visto entrare qualcuno in quella stanza nonostante il mobile bar e la televisione fossero stati trovati spostati per impedire di aprire la porta della stanza dall’esterno.

La convinzione degli avvocati Fiorenzo e Alberto Alessi e di mamma Tonina Belletti, è che ci fosse qualcuno insieme a Marco. Proprio la madre del ‘Pirata', secondo quanto rivelato dal Resto del Carlino, è tornata a raccontare la sua verità ai carabinieri del nucleo investigativo del reparto operativo di Rimini. Tre ore e mezzo nella sede del comando provinciale in cui sono emersi nuovi e fondamentali elementi: "Cercate le due escort che sono salite nella sua stanza la mattina in cui Marco è morto". La madre del campione di Cesenatico è sempre più convinta che il figlio non fosse solo, e per questo sta cercando di aiutare le indagini facendo leva su nuovi elementi utili per risalire alla verità.

Così come mamma Tonina, anche gli avvocati Fiorenzo e Alberto Alessi sono convinti che Pantani non fosse solo in quel 14 febbraio 2004 all'hotel Le Rose di Rimini. Forse lo stesso Miradossa (spacciatore del ciclista ascoltato due anni fa durante il secondo filone d'inchiesta) o forse qualcun altro. Le due ragazze in questione, che sarebbero salite nella camera del campione romagnolo per poi andare via dopo poco tempo con un maglione verde e un marsupio, restano ora nel mirino delle indagini.

Leggi anche Due anni dopo la morte di Kobe Bryant è rimasta una sola domanda ancora senza risposta

Un nuovo elemento che potrebbe dare finalmente una svolta alle indagini per scoprire la verità sulla morte di Marco Pantani. Inizialmente fu stabilito che la morte del vincitore di Giro e Tour del 1998 era stata causata da un'assunzione massiccia di cocaina e antidepressivi. Nel 2016 invece, due anni dopo la riapertura del caso e le successive indagini, il caso fu archiviato dal gip Vinicio Cantarini che motivò la decisione sottolineando come l'ipotesi dell'omicidio di Pantani ‘era una congettura fantasiosa‘.