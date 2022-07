Caduta terrificante al Tour, Marta Cavalli frena per non finire a terra e viene investita: si ritira Spaventoso incidente alla 2a tappa del Tour de France femminile quando, a 25km dall’arrivo una sbandata innesca un folle effetto domino. La ciclista italiana viene centrata a tutta velocità: il casco le salva la vita.

A cura di Alessio Pediglieri

Attimi di puro terrore sulle strade del Tour de France femminile nella tappa odierna dove ad aver subito le conseguenze peggiori è stata la nostra Marta Cavalli, costretta al ritiro dopo una maxicaduta del gruppo lanciato a oltre 50 chilometri orari. L'atleta della FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope, affiliata alle Fiamme oro, ha rallentato per evitare altre cicliste cadutele davanti ma è stata letteralmente investita da dietro, venendo catapultata a terra dopo una giravolta in aria. Uno schianto tremendo che ha costretto la cremonese a ricevere le cure dell'ammiraglia medica sul posto e quindi accettare la decisione del ritiro.

Il tremendo incidente è avvenuto alla seconda frazione del Tour femminile che segue in programmazione quello maschile appena conquistato da Vingegaard a seguito di uno sbandamento di una ciclista che ha scatenato un inverosimile effetto domino che ha coinvolto l'intero plotone lanciato su un rettilineo di campagna a massima velocità. Scene raccapriccianti con alcune corritrici scaraventate nei campi, sbalzate tanto violentemente dalla sella fino a entrare in stato di shock e vagare nei prati circostanti la carreggiata, mentre altre erano a terra sull'asfalto.

Alcune cicliste del Tour sbalzate dalla strada, in stato di shock per la tremenda caduta

Le riprese della caduta collettiva, sia con le immagini dall'elicottero che dalla prospettiva delle moto che seguivano il plotone sono state impressionanti, diventando subito virali sui social: proprio mentre il gruppo stava rallentando a causa di una caduta a bordo strada, la campionessa australiana Nicole Frain, del Team Parkhotel Valkenburg, non se ne è avveduta ed è arrivata a centro strada a tutta velocità, centrando in pieno l'azzurra della FDJ Suez Futuroscope. Un impatto folle e violento che ha colpito la povera Marta in pieno, deformandone il casco che l'ha salvata da conseguenze ben più gravi.

La sequenza dell’impressionante impatto tra Marta Cavalli e Nicole Frain

La Cavalli è rimasta a terra, non priva di sensi ma incapace di alzarsi, subito soccorsa dalle prime ammiraglie da cui sono scese altre persone a dare aiuto alle varie cicliste coinvolte nell'incredibile caduta. Ad avere la peggio la 24enne di Cremona con Stephen Delcourt, il Team Manager di Fdj Suez Futuroscope, che a fine tappa ha dato ulteriori notizie sulle condizioni di salute della ciclista: "Marta ha avuto un forte trauma, noi siamo molto attenti alla salute delle atlete perché il ciclismo è solo una parte della vita di queste ragazze. Proprio per non rischiare oltre abbiamo deciso di fermarla e provvedere al ritiro dalla corsa. Adesso il nostro staff medico si sta prendendo cura di Marta e con lei andranno a fare accertamenti più idonei".

Marta Cavalli a terra dopo essere stata investita: a salvarle la vita, il casco uscito deformato per l’impatto

Purtroppo per Marta Cavalli il Tour de France 2022 finisce a 25 chilometri dell'arrivo della seconda tappa, malgrado abbia provato in ogni modo a ripartire e restare in gara. A riprendere la corsa, invece, la Frain che – malgrado le botte subite – è riuscita ad arrivare al traguardo. Ma sarà solamente nelle prossime ore che si capirà quali siano state le reali conseguenze di questa impressionante caduta di gruppo e chi si presenterà regolarmente al via per la terza tappa di domani.