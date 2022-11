Ziyech non doveva esserci, ma il piede è caldo per i Mondiali 2022: fantastico gol da centrocampo Hakim Ziyech, ha realizzato un vero e proprio gioiello nell’ultima amichevole di preparazione alla Coppa del Mondo contro la Georgia: il marocchino ha battuto il portiere avversario con un tiro da centrocampo e ha scatenato la festa dei tifosi presenti.

A cura di Vito Lamorte

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Mondiali in Qatar 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Hakim Ziyech non doveva far parte della rosa del Marocco per i Mondiali 2022. La sua presenza era stata in dubbio fino all'ultimo minuto a causa del suo rapporto conflittuale con il commissario tecnico Vahid Halildzoic: una volta che le strade della federazione marocchina e il tecnico si sono separare, ecco che la strada per il Qtaar si è spalancata nuovamente per il calciatore del Chelsea.

Il trequartista classe 1993 è stato inserito dal CT Walid Regragui e nell'ultima amichevole prima dell'inizio della Coppa del Mondo ha dimostrato di si è tolto di mezzo, il mago è tornato subito e nell'ultima amichevole prima dell'inizio del torneo ha dimostrato che il suo piede sinistro è caldo per la competizione.

Nel match contro la Georgia che la selezione africana sta disputando allo Sharjah Stadium negli Emirati Arabi Uniti, Hakim Ziyech si è reso protagonista di una vera e propria prodezza: il marocchino ha intercettato un pallone in impostazione da parte di un difensore georgiano e dalla sua metà campo, nei pressi del cerchio centrale, ha fatto partire un tiro che si è infilato in rete con il povero portiere, Giorgi Mamardashvili, che nulla ha potuto. L'estremo difensore del Valencia ha seguito con lo sguardo la traiettoria sperando che finisse fuori ma il numero 7 è stato precisissimo e ha provocato la gioia dei tifosi presenti allo stadio.

Leggi anche Enorme voragine davanti allo Stadio che ospiterà la finale dei Mondiali: il video diventa virale

Il Marocco si era portato in vantaggio con Youssef En-Nesyri dopo appena 5′ e alla mezz'ora è arrivata la perla del calciatore più talentuoso della rosa di Regragui. Nella ripresa è arrivato il 3-0 di Sofiane Boufal.

La stagione di Hakim Ziyech non è iniziata nel migliore dei modi, con 9 presenze e 271 minuti giocati senza gol né assist, ma i tifosi marocchini sperano che possa aver conservato tutto il suo talento per la Coppa del Mondo.