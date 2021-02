Le parole di Zhang Jindong, il proprietario di Suning Group e dell'Inter, confermano la volontà del Gruppo cinese di ridurre il proprio impegno nelle attività che esulano da quella principale (tra le quali rientra dunque anche il club nerazzurro) e sembrano dunque avvicinare un prossimo passaggio di consegne al vertice della società meneghina:

"Dobbiamo concentrare il nostro campo di battaglia principale, avviare la sottrazione, ridisegnare la linea di battaglia. Ci concentreremo risolutamente sul commercio al dettaglio, chiudere e ridurre le nostre attività irrilevanti per il commercio al dettaglio senza esitazione" ha detto infatti Zhang nel discorso tenuto quest'oggi.

Le parole del numero uno del Gruppo Suning sembrano dunque preannunciare una prossima cessione da parte del colosso asiatico di tutte quelle attività di proprietà della Holding che non riguardano il commercio al dettaglio, ossia l'attività primaria e più remunerativa del gruppo. E tra queste dovrebbe quindi rientrare anche l'Inter per la quale già da quasi due mesi la famiglia Zhang è alla ricerca di acquirenti.

Il discorso di Zhang Jindong suona dunque come un'ulteriore conferma del fatto che la volontà di Suning sia quella di cedere l'intero club (per il quale è in trattativa con il fondo londinese BC Partners che ha rilanciato dopo la prima offerta da 750 milioni di euro ritenuta troppo bassa dall'attuale proprietà nerazzurra) o comunque la maggioranza delle quote e non quella, annunciata in un primo momento, di trovare nuovi soci di minoranza. La fine dell'era Suning all'Inter sembra ormai vicinissima e le parole di Zhang non fanno altro che confermarlo.