Zapata dimenticato in albergo da Sarri: la storia finita male tra il bomber e il Napoli Retroscena sulla conclusione dell’avventura di Duvan Zapata al Napoli, con il bomber che fu dimenticato in albergo prima di un allenamento dal tecnico.

A cura di Marco Beltrami

L’Atalanta si affiderà al classico ex dal “dente avvelenato” nel big match in programma contro il Napoli. Sarà Duvan Zapata a guidare l’attacco nerazzurro nella sfida che confermerà o meno le ambizio di Scudetto della Dea. Non è la prima volta che il centravanti colombiano, arrivato in Italia proprio grazie al club azzurro, sfiderà il suo passato. Da allora sono cambiate tante cose per il bomber che potrebbe però far leva, per trovare un ulteriore stimolo, nelle modalità dell’addio agli azzurri in cui a quanto pare si verificò un episodio curioso.

Il classe 1991 è arrivato al Napoli nel 2013 ma non è riuscito a ritagliarsi mai uno spazio da titolare. Difficile d’altronde togliere il posto a Gonzalo Higuain per Zapata che dopo due stagioni in terra partenopea con 15 gol e 5 assist in 53 presenze fu spedito in prestito all’Udinese, dove in 65 apparizioni mise a segno 19 gol. Tornato dall’esperienza friulana, durante il ritiro con Maurizio Sarri, il bomber capì che ormai per lui non c’era più spazio nel Napoli.

A quel punto il bomber fu costretto a guardarsi intorno, con le proposte d’altronde con non gli mancavano. Il torino era molto interessato alle sue prestazioni, ancor prima della Sampdoria che riuscì poi a prelevarlo. Ormai per lui l’esperienza al Napoli era da considerarsi chiusa, ed era questa anche la sensazione di tutto il gruppo azzurro. Questo fu alla base di uno spiacevole episodio, raccontato dal Corriere dello Sport. In occasione di un ritiro a Dimaro, Zapata fu letteralmente dimenticato in albergo prima di un allenamento. Tutti in casa Napoli pensarono che il trasferimento del centravanti fosse immediato, quando in realtà lui si trovava ancora nella sua camera. La classica goccia che fece traboccare il vaso.