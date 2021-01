Nicolò Zaniolo è risultato positivo al Covid-19. È stato lo stesso calciatore della Roma a dare la notizia ufficiale del contagio, lo ha fatto pubblicando un messaggio sul proprio profilo Instagram. È asintomatico ma, come da protocollo, è già in isolamento.

Purtroppo sono risultato positivo al Covid-19 dopo l’ultimo tampone effettuato questa mattina – si legge -. Sto bene, non ho sintomi ma ho ovviamente iniziato subito la quarantena. Spero di tornare ad allenarmi a Trigoria il prima possibile, nel frattempo farò il tifo per i miei compagni da casa.

Una brutta notizia per il centrocampista giallorosso, ancora sulla via del recupero dopo il grave infortunio al ginocchio (il secondo consecutivo nel giro di un anno) che lo ha costretto dietro le quinte anche in questa prima parte della stagione. La positività al coronavirus allunga, di fatto, i tempi di recupero e scandisce il momento no del talento romanista che negli ultimi tempi è finito all'attenzione della cronaca per motivi extra-calcistici e per il gossip sia sulla presunta relazione con Madalina Ghenea sia sul figlio che attende la ex fidanzata, Sara Scaperrotta.