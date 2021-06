Yann Sommer potrebbe non giocare il match contro l'Italia. Il portiere della nazionale svizzera, di proprietà del Borussia Monchengladbach, non ha subito alcun infortunio né è squalificato, ma potrebbe saltare il match in programma domani sera allo stadio Olimpico di Roma. Il classe '88, titolare inamovibile per Vladimir Petkovic, tanto da costringere il portiere del Borussia Dortmund Roman Burki a ritirarsi dalla nazionale per non fargli da secondo, è in procinto di diventare padre per la seconda volta e, in base ad accordi già stretti sia con il proprio c.t. che con la federazione, lascerebbe il ritiro della selezione elvetica per raggiungere la moglie e tornare a disposizione per l'ultimo match del girone, quello contro la Turchia, previsto domenica alle 18. Oggi si è regolarmente allenato con la squadra allo stadio Tre Fontane di Roma, ma potrebbe partire presto per la Svizzera se arrivassero notizie da sua moglie.

Mvogo al suo posto

A prendere il suo posto, nel caso in cui non dovesse essere disponibile, sarebbe Yvon Mvogo, portiere 27enne del PSV Eindhoven, nato in Camerun ed emigrato in Svizzera all'età di 6 anni. L'estremo difensore si è detto pronto a prendere il posto del titolare in caso di necessità:

So che potrei scendere in campo, se Sommer dovesse tornare in Svizzera. Sono tranquillo, se l’allenatore dovesse avere bisogno di me sarò pronto. Darò il massimo per aiutare la squadra.

La volontà di Sommer e la perdita per Petkovic

Nelle scorse settimane, invece, era stato lo stesso Yann Sommer ad aprire alla possibilità di un suo allontanamento temporaneo dalla nazionale, nel caso in cui sua moglie avesse partorito: "Vorrei essere al fianco di mia moglie durante il parto. Quando sarà il momento, dovrò discuterne con lo staff tecnico". Se non dovesse esserci contro gli azzurri, si tratterebbe di una perdita non indifferente per Petkovic, al di là del valore di Mvogo. Il portiere è uno dei leader della squadra e ha dimostrato ancora una volta il suo valore nella partita d'esordio contro il Galles con una parata straordinaria su un bel colpo di testa di Moore. Già vaccinato con entrambe le dosi, Yann Sommer non avrebbe alcun problema a lasciare il ritiro della selezione elvetica per un paio di giorni, per poi ritornarvi dopo aver tenuto in braccio la sua seconda figlia.