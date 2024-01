Vlahovic trascina la Juventus nella rimonta contro la Salernitana: i bianconeri rispondono all’Inter Serve la firma di Vlahovic all’ultimo secondo per evitare la sconfitta alla Juventus contro la Salernitana. I bianconeri restano agganciati all’Inter, distante solo due punti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Pochi giorni dopo la pesante sconfitta in Coppa Italia la Salernitana non trova la rivincita contro la Juventus nel secondo round in campionato: all'Arechi i campani perdono all'ultimo secondo per 2-1, con la Vecchia signora che viene salvata soltanto dal gol di Vlahovic al 90′

Il primo posto dell'Inter resta distante 2 punti, con il testa con i nerazzurri che proseguirà anche nel girone di ritorno. Anche questa volta Inzaghi non è riuscito a evitare il crollo della sua squadra che, dopo essere passata in vantaggio nel primo tempo, ha ceduto proprio nel finale prima del recupero.

La squadra di Allegri costruisce e crea gioco, ma al 40′ sono i campani a esultare: l'azione parte con un lancio lungo dalla difesa che dopo un flipper finisce sui piedi di Maggiore che con il mancino supera Szczesny e porta in vantaggio la sua squadra.

Nella ripresa la Juventus ingrana la marcia e a complicare la situazione per la Salernitana è proprio il giocatore che ha fatto esplodere di gioia i tifosi. Maggiore è ancora protagonista, ma questa volta in negativo: l'ex Spezia ferma Rabiot con un fallo e si guadagna il secondo giallo della sua partita, costringendo i campani ad affrontare tutto il secondo tempo in inferiorità numerica.

La strada per i bianconeri adesso è spianata. Al 65′ un pallone svirgolato da Vlahovic arriva sui piedi di Iling Junior che con un tiro potente riporta la partita sul pareggio: è soltanto l'inizio per la Juve che, dopo aver resistito a qualche ripartenza della Salernitana, corona la sua rimonta proprio al 90′. Questa volta Vlahovic fa tutto da solo, raccoglie un cross di Danilo e sigilla il 2-1 proprio sullo scadere.

Alla fine la Salernitana non riesce a completare la sua opera e trova la seconda sconfitta contro i ragazzi di Allegri in pochissimi giorni: i tre punti sono ossigeno per i bianconeri che restano agganciati all'Inter anche alle porte del girone di ritorno.