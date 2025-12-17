Vitinha è sotto shock per la morte dei cugini di 3 e 5 anni nell’esplosione di un intero palazzo

Grave lutto familiare per Vitinha. L'attaccante del Genoa ha pubblicato una story attraverso il suo account Instagram in cui ha annunciato cos'è accaduto: "La mia famiglia è in lutto, Mio cugino Bruno ha perso i figli in una tragedia in Francia". Il giocatore poi allega un link a quella stessa nota: "Chiunque voglia aiutare per sostenere questo dolore, lascio in link qui". Di fatto si tratta di una sorta di raccolta fondi. Ma cosa è successo di preciso? In Francia raccontato di un'autentica tragedia familiare che ha coinvolto proprio il cugino di Vitinha, Bruno.

‘RMC Sport' e ‘A Bola ‘ fanno sapere che a Trévoux, a circa 40 chilometri da Lione, in seguito all'esplosione di un edificio, due bambini hanno perso la vita. Il tutto è accaduto perché una donna che viveva nello stesso stabile si è suicidata aprendo il gas in casa. Decine le persone sono rimaste ferite. Secondo il prefetto dell'Ain, Chantal Mauchet, i due bambini sono morti "dopo i tentativi di rianimazione da parte dei soccorsi". La tragedia è ancora più toccante perché, come ha sottolineato il sindaco di Trévoux, Marc Péchoux, le vittime erano fratelli.

La storia pubblicata da Vitinha.

I due bambini deceduti avevano 3 e 5 anni ed erano di fatto i figli del cugino di Vitinha che in passato ha anche vestito la maglia del Marsiglia mentre ora è in forza al Genoa di Daniele De Rossi. La dinamica dell'incidente di fatto è molto chiara ed è stata spiegata dagli inquirenti che erano presenti sulla scena. Dopo il suicidio della donna c'è stata una conseguente esplosione vista la fuga di gas. Questa ha causato la morte dei due fratellini e diversi feriti tra residenti all'interno dello stesso edificio e limitrofi.

Una tragedia per il giocatore del Genoa che ha dunque dato il via a questa raccolta fondi che avrebbe raccolto già oltre 20.000 euro in 24 ore. Il giocatore oltre a esprimere il suo dolore potrebbe anche pensare di raggiungere la Francia ma questo non è ancora chiaro. Vitinha si è presentato benissimo a De Rossi nel Genoa diventando presto un titolare inamovibile del suo scacchiere offensivo. Il Genoa nel prossimo turno di campionato sarà impegnato domenica sera a Marassi contro l'Atalanta di Palladino.