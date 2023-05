Vinicius e Walker abbracciati dopo 90′ di dura battaglia: un bel messaggio di sportività e rispetto Vinicius e Walker si sono abbracciati dopo i 90′ ad altissima tensione di Real Madrid-Manchester City: un bel messaggio di sportività e rispetto, che fa capire come si può essere rivali in campo e amici fuori.

A cura di Vito Lamorte

Quella del Bernabeu è stata la prima parte di una battaglia tra due della squadre più forti d'Europa. Real Madrid e Manchester City si sono affrontate nella semifinale di andata di Champions League e dopo i primi 90′ l'equilibrio regna sovrano: il pareggio di 1-1 rimanda ogni tipo di considerazione in merito al pass per la finale di Istanbul alla gara di ritorno, che sarà certamente uno spettacolo.

A decidere il primo incontro sono stati i gol di Vinicius Junior e di Kevin De Bruyne, uno per tempo: entrambi i calciatori sono riusciti a trovare la rete con conclusioni bellissime da fuori area e hanno inchiodato il risultato sulla parità.

All'Etihad Stadium sarà una vera e propria battaglia ma già a Madrid le squadre di Ancelotti e Guardiola non si sono mai risparmiate e hanno dato vita ad una sfida ad altissima intensità. Ci sono stati duelli in tutte le zone del campo e uno di quelli più accesi ha visto protagonisti Vinicius e Walker sulla fascia sinistra d'attacco del Real.

Guardiola per provare ad arginare le folate offensive del brasiliano si è giocato la carta Walker, provando a sfruttare la sua fisicità ed elasticità: ne è uscito un confronto scintillante. Un duello che ha fatto stropicciare gli occhi agli osservatori e che sicuramente si riproporrà nella sfida di ritorno.

Nonostante l'altissima tensione e l'adrenalina di un match mai scontato, dopo il fischio finale Walker e Vinicius si sono abbracciati e hanno scherzato prima di prendere la strada degli spogliatoi. Un bel messaggio di sportività e rispetto tra due che fino a qualche istante prima si eran0 dati battaglia e poi si sono uniti in un abbraccio.

Una situazione che in Spagna, soprattutto tra i tifosi del Real, ha fatto molto discutere visto che Vincius viene spesso bersagliato da tifoserie ed avversari per i suoi comportamenti: il brasiliano è finito spesso nel mirino della critica per il suo modo di stare in campo e di relazionarsi con gli avversari ma questo in Champions non accade, anzi.

Un'immagine che dovrebbe far riflettere tutti in Spagna e al Real per capire cosa sta accadendo intorno al forte calciatore brasiliano e perché si verificano certe situazioni solo nelle gare di Liga. Intanto, però, godiamoci questo momento e speriamo che sia davvero un messaggio di lealtà e rispetto che possa far capire come si possa essere rivali in campo e amici fuori.