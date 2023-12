Vicario era sconosciuto alla stella del Tottenham: “E questo chi è? Sono andato su YouTube” L’incredibile confessione di James Maddison, acquistato dal Tottenham la scorsa estate assieme a Guglielmo Vicario: il nazionale inglese non sapeva assolutamente chi fosse il portiere dell’Italia.

Guglielmo Vicario sta facendo benissimo al Tottenham: il portiere italiano è sicuramente tra i protagonisti del buon avvio di stagione della squadra londinese, appena smorzato dalla recente striscia negativa di tre sconfitte di fila, interrotta nell'ultimo turno dal bellissimo pareggio per 3-3 in casa del Manchester City. Gli Spurs sono quinti in Premier League dopo 14 partite, a 6 punti dalla capolista Arsenal, pienamente in linea con le ambizioni di inizio anno: l'arrivo del nuovo tecnico Ange Postecoglou e l'acquisto a suon di milioni di James Maddison sono state due mosse importanti in tal senso. Tuttavia proprio il nazionale inglese arrivato dal Leicester non conosceva assolutamente chi fosse Vicario.

James Maddison si è inserito benissimo nel Tottenham: 3 gol e 5 assist in 12 partite

Lo ha confessato candidamente lo stesso Maddison in una chiacchierata su Amazon Prime, quando gli è stato chiesto se secondo lui Vicario fosse stato il miglior portiere del campionato inglese in questo inizio di stagione. "Penso che sia una affermazione corretta", ha detto il 27enne centrocampista dell'Inghilterra, pagato 46 milioni di euro dal Tottenham la scorsa estate, svelando poi la sua ignoranza circa chi era stato chiamato a raccogliere la pesante eredità di Lloris tra i pali del Tottenham.

"Quando l'abbiamo preso, io non avevo ancora firmato. Mi sono chiesto: chi è questo? Più o meno. Non ne avevo mai sentito parlare. Sono andato a vedere i suoi highlights su YouTube, per vedere se era bravo!", ha raccontato Maddison. Bravo lo è parecchio l'ex portiere dell'Empoli, che finora ha mantenuto la porta inviolata quattro volte, facendo registrare anche la percentuale di parate più alta di tutta la Premier.

Ma il suo contributo alla causa va oltre le parate e spiega la stima che ha di lui Postecoglou: Vicario si è anche dimostrato fondamentale nel nuovo modo di giocare degli Spurs in termini di costruzione dal basso. E anche Maddison adesso sa bene chi sia Gugliemo, ovvero un portiere da top club, che molti vorrebbero titolare in Nazionale al posto dell'incerto Donnarumma: "È difficile da superare. A volte in allenamento ci alleniamo ai rigori e ai tiri, io voglio lui in porta perché è il più difficile da battere", ha svelato la nuova stella del Tottenham.