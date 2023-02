Vertonghen indossa un microfono in campo, tutti i dialoghi senza filtro: “Prendilo in faccia, dai” Jan Vertonghen con un microfono in campo per Anderlecht-Anversa. Tutti i dialoghi senza filtro per i tifosi, il risultato è sorprendente: “Vinci il primo contatto, non me ne fr**a niente come…”.

A cura di Vito Lamorte

Jan Vertonghen è stato protagonista di un vero e proprio esperimento in campo in una delle ultime gare dell'Anderlecht. L'ex calciatore del Tottenham ha svelato tutti i dialoghi in campo tra i giocatori perché ha indossato un microfono durante la partita contro l‘Anversa. Il classe 1987 è diventato uno dei pilastri della squadra belga e si è presentato in campo dopo essere stato microfonato per far ascoltare senza filtri cosa accade in campo nel corso dei 90′.

Tutte le conversazioni che sono state affrontate sul terreno di gioco tra i calciatori in campo si possono trovare sul canale YouTube del club della capitale belga con un video dedicato a questa iniziativa. Data la sua grande esperienza, Vertonghen è costantemente chiamato a motivare, istruire e occasionalmente rimproverare i suoi compagni

L'ex Tottenham ha mostrato il sorriso prima del calcio d'inizio, quando si è trovato faccia a faccia con il suo ex compagno Toby Alderweireld, ma appena si è girato verso i compagni il suo stato d'animo è completamente cambiato.

L'ex giocatore degli Spurs ha svelato delle conversazioni che si svolgono in campo e che solitamente non possono essere ascoltate dai tifosi. Vertonghen ha spiegato l'importanza della partita, parlando ai compagni prima del fischio d'inizio: "Ragazzi, sentite quest'atmosfera, ecco perché siamo qui, ecco perché siamo diventati calciatori. Vincete il vostro primo contatto, non mi interessa come, fagli sentire che ci siete e vinciamo questa partita. Dai!"

Poi, in un dialogo molto duro, il 35enne ha urlato delle disposizioni su come proteggere la porta in occasione di un calcio di punizione. Ad un certo punto l'adrenalina aveva preso il sopravvento su tutto: "Ehi in faccia, prendilo in faccia, dai".

Uno straordinario documento audiovisivo per chi ama il calcio visto da vicino, senza filtri e senza troppi bavagli. Quando si gioca, si sa, l'adrenalina sale e prende il sopravvento su tutto. Non sempre tutti sono in grado di controllarsi e può capitare di ascoltare qualche parola di troppo.

Ecco, per chi ama questo genere, questa esperienza proposta dall'Anderlecht con Vertonghen è molto interessante.