Verratti fa impazzire la Francia, prima pagina memorabile: diventa “Marco Van Basten” Verratti firma una doppietta nella vittoria del PSG contro il Reims e i quotidiani francesi lo esaltano: “Marco Van Basten”.

A cura di Vito Lamorte

Marco Verratti illumina il Parco dei Principi di Parigi. Il centrocampista italiano è stato tra i protagonisti della vittoria del PSG contro il Reims con una doppietta ed è tornato al gol in Ligue 1 dopo cinque anni: il calciatore campione d'Europa con la Nazionale Italiana non segnava nel campionato francese dalla stagione 2016-17. Nei suoi dieci campionati con la maglia del Paris Saint-Germain, Verratti ha trovato la via del gol in sette occasioni: due ieri sera, tre nella stagione 2016-2017 e altre due in quella 2014-2015.

Il numero 6 ha aperto il match con bel tiro di sinistro di controbalzo, che ha toccato il palo prima di infilarsi in rete, e poi ha firmato la sua doppietta personale con una conclusione di destro, che è terminata in fondo al sacco dopo la deviazione di un difensore.

Verratti è riuscito a farsi applaudire dal pubblico parigino ma ha lasciato sbalorditi tutti quando ha condotto palla per diversi metri dalla sua metà campo a quella avversaria e poco prima di fare la giocata è inciampato sul pallone, cadendo su se stesso senza che vi fosse nessuno vicino.

Questa situazione è stata immortalata sui social dagli osservatori con meme e video ironici ma non ha cambiato il giudizio sulla prestazione di Marco, che si è preso tutte le prime pagine dei quotidiani di oggi. Per il centrocampista numero 6 è stata una serata davvero speciale e il noto giornale sportivo L’Equipe gli ha dedicato l'apertura con un titolo piuttosto forte: "Marco Van Basten". Oltre alle aperture a lui dedicate, le pagelle del calciatore di Pescara sono molto positive e fanno capire, ancora una volta, quando Verratti sia amato in Francia.

Nella serata dell'attesissimo primo gol di Sergio Ramos con la maglia del PSG è stato l'italiano a prendersi la scena. L'altra marcatura porta la firma di Danilo Pereira. Il cammino in Ligue 1 sembra tracciato e le distanze con le avversarie sono evidenti, adesso bisognerà capire se la squadra di Pochettino potrà dire la sua anche in Champions League.