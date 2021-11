Uno degli epurati di Mourinho lascerà la Roma, la conferma: “Al 98% andrà alla Fiorentina” La Roma potrebbe essere una delle società più attive sul mercato a gennaio: José Mourinho ha deciso che diversi membri dell’attuale rosa dovranno andare via per lasciare spazio a innesti più funzionali e gli stessi calciatori ‘epurati’ dallo Special One vogliono più spazio per mettersi in mostra.

A cura di Vito Lamorte

La Roma sta vivendo un momento particolarmente complicato dopo un avvio brillante. I giallorossi dopo la brutta sconfitta contro il Bodo/Glimt ha subito un terribile contraccolpo a livello psicologico e le prestazioni sono peggiorate di gara in gara. Dopo la deludente prestazione nella gara d’andata di Conference League contro i norvegesi José Mourinho aveva lasciato in tribuna contro il Napoli Reynolds, Villar, Kumbulla, Diawara e Borja Mayoral e aveva fatto capire che non li avrebbe più utilizzati fino al mercato di gennaio ma dopo il reintegro del difensore albanese lo Special One ha deciso di prenderli nuovamente in considerazione.

Il tecnico portoghese ha fatto capire alla società che ci sono calciatori non all'altezza ed è possibile che a gennaio possano esserci diversi movimenti, sia in entrata che in uscita.

Uno dei maggiori indiziati a lasciare la Capitale è Borja Mayoral, che è in prestito dal Real Madrid ma probabilmente non dovrà aspettare il prossimo giugno per andare via perché potrebbe partire già nel mese di gennaio. Secondo quanto riportato a TuttoMercatoWeb dall'intermediario di mercato Stefano Antonelli, le probabilità che porterebbero l'attaccante spagnolo alla Fiorentina già il prossimo inverno si attestano "al 98%".

La società toscana ha seguito il giocatore già la scorsa estate ma la possibilità di perdere Dusan Vlahovic, che ha annunciato la volontà di non rinnovare con la Viola, ha convinto il direttore sportivo Daniele Pradé a tornare alla carica per la punta nata a Parla. Lo scorso anno Borja Mayoral ha segnato 17 gol in 45 presenze tra Serie A, Europa League e Coppa Italia ma quest'anno è ancora a secco. L'unico dubbio riguarda la tempistica dell'operazione, ovvero se la Roma vuole trovare un sostituto prima di lasciarlo partire o se accetterà di lasciarlo andare senza avere la certezza di un innesto nel reparto offensivo.