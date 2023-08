Una squadra ha scoperto un modo geniale per aggirare la regola del fuorigioco: ora va cambiata Un club svedese di terza divisione, il Torns IF, ha trovato un modo per aggirare il fuorigioco e questo potrebbe costringere l’IFAB a cambiare o riconsiderare la formulazione di questa regola.

A cura di Vito Lamorte

Il Torns IF, club svedese di terza divisione, sostiene di aver trovato una "scappatoia" alla regola del fuorigioco e ha pubblicato un video in cui presenta le sue argomentazioni in merito a questa tesi. A queste idee si sono dovuti rapportare anche coloro che scrivono e regolamentano il calcio in tutto il mondo, ovvero l'International Football Association Board (IFAB).

La squadra che gioca le sue partite a Ettan avrebbe trovato un modo per eludere una delle regole principali del gioco del calcio, che negli ultimi anni ha visto anche tanti piccoli cambiamenti nella sua interpretazione con l’introduzione del VAR.

La seconda sezione della Regola 11, che spiega il fuorigioco, recita: "Un calciatore è in posizione di fuorigioco nel momento in cui il pallone viene giocato o toccato da un suo compagno (…) per tale valutazione deve essere preso in considerazione il primo punto di contatto con il pallone giocato o toccato".

Il club ha condiviso un video sui suoi account social, con il quale esemplifica questa scappatoia: "Abbiamo sviluppato un metodo ingegnoso per creare uno contro uno con il portiere. Si basa su una regola che si trova a pagina 93 delle Regole del Gioco che recita: "Il primo punto di contatto della ‘giocata' o del ‘tocco' della palla" deve essere utilizzato per giudicare il fuorigioco".

Il metodo per aggirare la regola del fuorigioco è che un giocatore controlli la palla tenendola attaccata al suo piede e nel frattempo un compagno di squadra va oltre la linea dei difensori per avere vantaggio e presentarsi solo davanti al portiere: a quel punto il primo calciatore dovrebbe passargli la palla senza effettuare un nuovo tocco e in questo modo quello che conterebbe sarebbe il primo, quando il secondo giocatore era in posizione regolare.

Secondo l'interpretazione della regola non ci sarebbe fuorigioco e per questo il Torns IF ha inviato il video all'IFAB per confermare che la giocata rispettasse le regole e fosse fuorigioco.

L'IFAB ha risposto considerando "divertente e interessante" questa tesi e ha focalizzato il dibattito partendo dal fatto che "giocata" e "tocco" sono due movimenti diversi e in quel caso l'interpretazione proposta dagli svedesi sarebbe irregolare.

A quel punto è nata una vera e propria discussione tra le parti. Il Torns ha affermato: "Siamo d'accordo che possano essere due giocate separate. Anche così, questo tipo di passaggio può durare un secondo, poiché la palla è a diretto contatto con il piede. A che punto si dovrebbe, quindi, considerare il primo punto di contatto?".

L'IFAB ha riconosciuto la necessità di rivedere il modo in cui è stata redatta questa regola del fuorigioco: "Le conclusioni sono corrette. Esamineremo la necessità di cambiare il modo in cui abbiamo redatto la Regola 11, alla luce di questa situazione teorica".

Il club svedese ha ringraziato l'IFAB per la sua risposta e per la volontà di rivedere la regola: "Apprezziamo che abbiate considerato questa revisione. Accettiamo che si tratti di un esempio teorico, ma situazioni simili (anche se non così estreme) si sono verificate ad alto livello".