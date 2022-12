Una coppia di tifosi ai Mondiali diventa famosa in tutto il mondo: “Lei ha i superpoteri” Durante il match dei Mondiali tra Brasile e Croazia, le telecamere hanno inquadrato un uomo e una donna seduti sugli spalti: il comportamento inspiegabile di lei ha trasformato la coppia in un fenomeno planetario.

A cura di Paolo Fiorenza

I Mondiali in Qatar volgono ormai al termine: mancano solo quattro partite alla conclusione del torneo, ovvero le due semifinali Argentina-Croazia e Francia-Marocco, la finalissima e la finale per il terzo posto. Dopo una fase e gironi scoppiettante e gli ottavi di finale nel complesso non esaltanti, i quarti hanno ripagato le aspettative con match tutti palpitanti, apparecchiando il tavolo per una possibile sfida di campionissimi tra Messi e Mbappé, ma anche raccontando la favola del Marocco e la resilienza di Modric e compagni.

E poi c'è stato lo spettacolo sugli spalti, iniziato nella diffidenza per i tifosi ‘fasulli' assoldati dal Paese organizzatore e tra le polemiche per via dei divieti di esibire simboli arcobaleno dentro gli stadi, e poi via via scatenatosi come vuole la tradizione di ogni Mondiale che si rispetti. Tra i giapponesi esempio di civiltà per il loro gesto di pulire le tribune a fine partita e la prorompente tifosa croata Ivana Knoll che ha sfidato la censura qatariota, negli stadi non sono mancate scene di festa di ogni tipo, ma anche situazioni bizzarre.

Una di queste nelle ultime ore ha raggiunto un grado di viralità tale da consegnare i due protagonisti della vicenda alla notorietà mondiale, visto che il video che ritrae la coppia in questione – poi ulteriormente rilanciato su altri social – ha totalizzato oltre 10 milioni di visualizzazioni. Venerdì si giocava la partita tra Brasile e Croazia e ad un certo punto la telecamera si è spostata dal campo alle tribune, inquadrando un ragazzo e la sua compagna. In quel momento le immagini hanno mostrato l'uomo – un tifoso della Seleçao, come si intuisce dalla maglietta indossata – reggere il telefonino alla donna seduta al suo fianco, in modo che potesse usare la fotocamera per applicarsi l'eyeliner sulle sopracciglia.

Tuttavia, dopo pochi secondi dall'inizio del video, l'attenzione del ragazzo è stata catturata da qualcuno fuori dallo schermo ed a quel punto lo si è visto sorridere e strizzare l'occhio verso quel qualcuno. O qualcuna. Il dubbio deve essere venuto – per motivi assolutamente misteriosi visto che non poteva averlo visto – anche alla donna vicina, che quasi immediatamente dopo che lui ha fatto l'occhiolino ha alzato lo sguardo interrompendo l'operazione di trucco per incenerirlo con uno sguardo, mentre l'uomo appariva sorpreso a dire poco.

La stessa sorpresa che ha colto chi ha postato per primo il video, che ha scritto a corredo: "La cosa migliore che ho visto finora ai Mondiali". Da lì è partito un fenomeno virale di inaudita potenza, con migliaia di commenti a chiedersi come fosse possibile che la donna avesse ‘sentito' che il suo ragazzo forse stava flirtando con qualcun'altra. Fino ad arrivare alla spiegazione finale dei social riuniti in seduta planetaria: "Lei ha i superpoteri". Anche questo sono i Mondiali.