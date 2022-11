Un video inchioda Balotelli: problemi in arrivo per Super Mario in Svizzera, potrebbe essere finita Mario Balotelli potrebbe essere sanzionato con una pesante squalifica dalla Super League svizzera, dopo quando accaduto ieri nel corso di Basilea-Sion. E si parla di addio a gennaio.

A cura di Paolo Fiorenza

Sembrava finalmente essersi preso la ribalta anche nella sua nuova esperienza in Svizzera Mario Balotelli, con quattro gol segnati nelle ultime cinque partite in cui è sceso in campo, ma ancora una volta l'ex nazionale azzurro è stato tradito dalla sua sfera emotiva, che non è riuscito a controllare. Un comportamento che potrebbe adesso costargli caro.

Il Sion, la squadra in cui il 32enne attaccante bresciano milita dallo scorsa estate dopo aver lasciato il club turco dell'Adana Demirspor, era ieri impegnato in casa del Basilea, per cercare di salire ulteriormente dall'attuale quinto posto in classifica. Il match si è concluso con un pareggio per 0-0 ed ha fatto notizia più per gli animi riscaldatisi in campo, in particolare da parte degli ospiti: a fine partita si sono contati quattro cartellini gialli e uno rosso per il Sion.

Balotelli non ha brillato nel primo tempo al St. Jakobs-Park, rischiando parecchio poco prima dell'intervallo, quando ha ricevuto solo un'ammonizione per un placcaggio da dietro di un avversario. Meno bene è andato ad un altro calciatore del Sion, Baltazar, correttamente espulso dopo una decina di minuti della ripresa. Poco prima tuttavia lo stesso Balotelli aveva protestato vivacemente col direttore di gara per un duro intervento nei suoi confronti che non era stato sanzionato con alcun cartellino. L'ex Inter e Milan era così arrabbiato che si è lasciato andare a un gestaccio nei confronti del pubblico.

In un video si vede chiaramente Balotelli alzare il dito medio verso gli spalti – probabilmente provocato – mentre riceve cure dallo staff medico. Un gesto che non è stato rilevato e segnalato all'arbitro dal VAR, laddove quest'ultimo era invece intervenuto tre settimane fa per far espellere un giocatore del Winterthur, Samir Ramizi, protagonista dello stesso identico comportamento in campo. Stavolta invece l'arbitro non è stato richiamato, ma Balotelli potrebbe lo stesso pagare un prezzo molto alto per quel dito alzato.

La Super League svizzera potrebbe infatti aprire un procedimento disciplinare a carico del bresciano. Per questo tipo di gesti offensivi la sanzione è generalmente di almeno due partite, come illustra un precedente analogo di tre anni fa. Secondo i media elvetici, il 2022 calcistico di Balotelli potrebbe dunque già essere concluso, visto che il Sion ha giusto due partite in calendario prima della sosta per i Mondiali, e qualcuno arriva ad ipotizzare che quella col Basilea potrebbe essere stata l'ultima partita per lui in terra svizzera, con un possibile trasferimento a gennaio.